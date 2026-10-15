Власти трех штатов США получили посылки с подозрительным порошком перед выборами

NBC: Власти Огайо, Луизианы и Оклахомы получили посылки с порошком

Tекст: Дмитрий Зубарев

В офисы секретарей Огайо, Луизианы и Оклахомы незадолго до старта промежуточных выборов поступили почтовые отправления с неизвестным порошком. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Посылку, предназначавшуюся для властей Огайо, удалось перехватить на этапе почтовой сортировки. В Луизиане конверт вскрыл один из сотрудников избирательной комиссии, после чего его в целях предосторожности доставили в отделение неотложной помощи. При этом власти Оклахомы заверили граждан, что инцидент не окажет влияния на проведение голосования.

Правоохранительные органы изучили содержимое посылок и не обнаружили в них каких-либо опасных веществ. Информация о личностях отправителей и мотивах их поступка пока не разглашается. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах состоятся 3 ноября. По их итогам будет определен новый состав палаты представителей и распределены 35 кресел в сенате, контроль над которыми в настоящий момент с небольшим перевесом удерживают республиканцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Reuters сообщило, что Иран атакует суда в Ормузском проливе для влияния на выборы в США.