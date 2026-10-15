Конфискованная квартира экс-замминистра обороны Иванова перешла государству

Конфискованная квартира экс-замминистра Иванова перешла государству

Tекст: Катерина Туманова

Изъятую жилплощадь в центре Москвы переоформили на государство. Об этом сообщил адвокат бывшего чиновника Денис Балуев, передает ТАСС.

«Только что мне стало известно, что в качестве собственника квартиры номер 12 на улице Поварской, дом 20, зарегистрирована Российская Федерация», – сказал юрист.

По словам защитника, прописанные в этом помещении люди пока не получали требований о добровольном выселении. Данная недвижимость вошла в список имущества, изъятого по первому приговору.

Ранее суд назначил Тимуру Иванову 13 лет лишения свободы за растрату при закупке паромов и хищение около 4 млрд рублей у банка «Интеркоммерц». Бывший замминистра проходит по второму уголовному делу. Его обвиняют в получении взяток на сумму более 1,4 млрд рублей, отмывании средств и незаконном обороте оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд закрыл процесс по делу Иванова о взятках.

В сентябре Иванов не смог обжаловать приговор по делу о растрате при закупке паромов для Керченской переправы. Суд продлил арест Иванова по делу о взятках.