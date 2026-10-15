На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС: На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сильный дождь ожидается в четверг на территории северных Курил из-за прохождения циклона, передает РИА «Новости».

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области», – отметили в ведомстве.

Согласно прогнозам сахалинского управления Росгидромета, к вечеру в Северо-Курильском районе выпадет 50 и более миллиметров осадков за 12 часов.

Спасатели рекомендовали жителям острова Парамушир не покидать населенные пункты без необходимости, а туристическим группам посоветовали переждать непогоду в специально подготовленных безопасных местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце из-за циклона решили приостановить паромную переправу на Сахалин.