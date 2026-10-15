На ЗАЭС назвали невозможной точную оценку срока работы на дизельном топливе

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На Запорожской АЭС имеется запас дизельного топлива для обеспечения работы резервных дизель-генераторов при необходимости», – заявила Яшина ТАСС.

Она пояснила, что расход топлива зависит от количества работающих генераторов, нагрузки на них и текущей схемы электроснабжения станции. По ее словам, называть фиксированный срок автономной работы ЗАЭС на дизель-генераторах было бы некорректно.

Дизель-генераторы обеспечивают ЗАЭС электричеством для охлаждения реакторов и других нужд при потере внешнего энергоснабжения. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщал, что за время эскалации станция 26 раз оставалась без внешнего питания. Яшина добавила, что логистика доставки топлива на ЗАЭС остается сложной из-за атак ВСУ на дороги и транспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре худшим инцидентом вокруг ЗАЭС. В начале августа станция почти на два часа потеряла внешнее питание.