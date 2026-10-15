Овечкин обошел Горди Хоу по числу очков в третьих периодах матчей НХЛ

Овечкин вышел на третье место по числу очков в третьих периодах матчей НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В домашнем матче с «Монреалем» (5:4) 41-летний форвард отдал вторую в сезоне голевую передачу, пишет ТАСС.

В этой игре Овечкин набрал 622-е очко в третьих периодах, обойдя Горди Хоу. Лидерами по этому показателю остаются Уэйн Гретцки (996) и Яромир Ягр (653).

Овечкин также является лидером НХЛ по количеству голов в третьих периодах, имея на своем счету 352 заброшенные шайбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Александр Овечкин обошел канадца Джерома Игинлу по количеству матчей в НХЛ. До этого он обновил снайперский рекорд лиги, забросив 905-ю шайбу в карьере. Хоккеист назвал свой 900-й гол особенным событием.