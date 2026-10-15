Россиянин разбился на мотоцикле в Паттайе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина потерял управление, вылетел с дороги и врезался в дерево минувшей ночью на шоссе Сукхумвит, передает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

«От полученных травм он умер на месте, несмотря на усилия врачей скорой помощи», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время правоохранительные органы Паттайи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, в том числе опрашивают очевидцев аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете.

В августе россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.

В апреле другой гражданин России погиб в ДТП на трицикле в Паттайе.