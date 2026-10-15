Сенат Бразилии одобрил отмену шестидневной рабочей недели

Парламент Бразилии утвердил сокращение рабочей недели с 44 до 40 часов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенат Бразилии одобрил конституционную поправку, которая отменяет шестидневную рабочую неделю и устанавливает два оплачиваемых выходных дня без снижения заработной платы, передает РИА «Новости».

Документ поддержали 75 сенаторов, один парламентарий выступил против. Поправка предусматривает сокращение рабочей недели с 44 до 40 часов, при этом один из выходных предпочтительно должен выпадать на воскресенье.

Изменения планируется вводить поэтапно после промульгации документа. Через два месяца рабочая неделя сократится до 42 часов, а еще через год достигнет 40 часов. Сокращение рабочего времени не должно сопровождаться уменьшением заработка сотрудников.

Новые правила не коснутся работников с высшим образованием, которые получают больше 21,1 тыс. реалов (около 4 тыс. долларов) в месяц, что превышает 2,5 максимального размера выплаты по системе социального страхования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней. Россиянам пообещали одну шестидневную рабочую неделю в 2027 году. Также Олег Дерипаска повторно призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов.