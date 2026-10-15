Ученые заметили худых китов у берегов Камчатки

Ученый Волкова: На Камчатке обнаружили худых китов перед наступлением зимы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Худых китов заметили в бухте Ольга Кроноцкого залива. Морским млекопитающим требуются жировые запасы, чтобы благополучно пережить зиму.

«Некоторые киты до сих пор худые. Надеюсь, они еще успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму», – заявила Волкова, передает ТАСС.

Наблюдение за животными сейчас ведется с берега из-за осенних штормов. Исследования проходят в рамках проекта по изучению и сохранению редкой охотоморской популяции серых китов. Отмечается, что наблюдение за китами является популярным туристическим предложением на полуострове, стоимость которого достигает 25 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стая кашалотов потопила яхту с четырьмя людьми в Тихом океане. Весной первые серые киты вернулись в Кроноцкий залив.