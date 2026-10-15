Эксперт раскрыл неочевидные признаки телефонных мошенников

Подмена темы разговора – признак телефонного мошенничества

Tекст: Катерина Туманова

«Входящий звонок с официальным номером – это не показатель достоверности организации. Часто мошенники используют сервисы для подмены номера. Если звонящий представляется, например, сотрудником УК, банка или даже поликлиники, а смс приходит от постороннего сервиса – это классический признак мошенничества», – рассказал он РИА «Новости».

Настоящие учреждения всегда используют для связи исключительно собственные проверенные каналы. К ним относятся короткие номера кредитных организаций, портал государственных услуг и официальные мобильные приложения.

Тревожным сигналом служит резкая смена вектора диалога. Аферисты часто начинают разговор на отвлеченные темы, после чего просят продиктовать секретный код или перевести средства. В таких ситуациях эксперт рекомендует критически оценивать причину внезапного перехода к финансовым вопросам.

Злоумышленники нередко пытаются выдать себя за близких родственников жертвы. Искусственно сгенерированный нейросетью голос выдают металлический оттенок, отсутствие дыхания и монотонность речи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Центробанк назвал основные каналы обмана молодежи мошенниками.

«Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.