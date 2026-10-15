  • Новость часаFT: США предложили Европе разморозить российские активы
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    Украина стала еще ближе к вымиранию
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    Новак констатировал неготовность Украины к энергетическому перемирию
    Маск объяснил ограничения работы Starlink для Украины
    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    15 октября 2026, 05:15 • Новости дня

    NYT: Пентагон перебросил солдат в Латинскую Америку для борьбы с наркокартелями

    США перебросили сотни солдат в Латинскую Америку

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон расширяет борьбу с наркоторговцами в Латинской Америке, направляя туда сотни военнослужащих для проведения совместных учений и тренировок с местными силами, узнала NYT.

    Данный шаг осуществляется в рамках расширения кампании американского оборонного ведомства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе, узнала The New York Times.

    Первые подразделения 10-й горнопехотной дивизии численностью 600 человек уже начали переброску из штата Нью-Йорк на новый полигон в Панаме для подготовки к операциям в джунглях.

    В дальнейшем эти войска будут тренироваться совместно с местными силами в Колумбии и Гондурасе. Они также могут оказывать поддержку американскому спецназу, консультируя военных во время рейдов против наркоторговцев.

    Помимо развертывания в Центральной и Южной Америке, несколько сотен американских солдат помогут укомплектовать новое командование по операциям в Западном полушарии, которое базируется в Майами.

    Министр обороны США Пит Хегсет недавно создал в Пентагоне специальное управление для контроля за борьбой с наркокартелями.

    Директор по надзору за обороной в Вашингтонском офисе по Латинской Америке Адам Исаксон отметил беспрецедентность подобных действий.

    «Не помню ни одного случая развертывания американских войск в регионе, когда-либо приближавшегося к 600 человек, за исключением непредвиденных обстоятельств, таких как вторжения или стихийные бедствия», – подчеркнул эксперт.

    Эти меры предпринимаются на фоне призывов администрации президента США Дональда Трампа к лидерам латиноамериканских стран активизировать военные наступления против наркогруппировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT указала на гибель сотен людей из-за ударов США по судам у Южной Америки.

    Наркокартели обратили против США украинский опыт беспилотной войны.

    WSJ узнала, что удары американской авиации не смогли остановить глобальный трафик кокаина.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    14 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии

    Президент США Трамп анонсировал старт масштабной разведки нефти в Гренландии

    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале масштабных работ по разведыванию запасов нефти, газа и минералов на территории Гренландии.

    О планах масштабной добычи полезных ископаемых на острове американский лидер рассказал в своих социальных сетях, передает РИА «Новости».

    «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, эксперты считают, что запасы легкодоступной нефти в этом регионе превышают показатели почти любой другой страны мира. Кроме того, президент подчеркнул оборонный потенциал острова, отметив, что любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию, где американская система обороны сможет без труда перехватывать беспилотники, ракеты и любые другие новые виды вооружений.

    Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов, однако их освоение осложняется суровыми природными условиями и недостатком инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой. Также в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии. Американская сторона усомнилась в достаточности защиты острова.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям

    NYP: Банки США отказывали клиентам в обслуживании по политическим взглядам

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    @ Shealah Craighead/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Девять крупнейших банков США отказывали клиентам в обслуживании и кредитовании по политическим, религиозным и социальным мотивам, сообщается в докладе Управления контролера денежного обращения США (OCC). Среди пострадавших оказались сторонники Дональда Трампа, христианские организации и представители отраслей, не пользовавшихся поддержкой администрации Джо Байдена.

    В ходе проверки регулятор изучил 100 тыс. жалоб и 50 тыс. внутренних банковских документов. В опубликованном 14 октября докладе объемом 47 страниц рассматриваются действия JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank в 2020–2025 годах, пишет New York Post.

    По данным OCC, банки объясняли отказы в обслуживании репутационными рисками. К ним относили негативные публикации, протесты, критику общественных организаций, а также возможные меры со стороны регуляторов и политиков. Ограничения затрагивали производителей и продавцов оружия, нефтегазовые проекты в Арктике, угольную отрасль, частные тюрьмы, табачный бизнес и производителей электронных сигарет.

    В частности, платежный сервис WePay, принадлежавший JPMorgan Chase, закрыл счет продавца товаров с символикой Трампа и движения MAGA. Основанием стало утверждение, что такая продукция пропагандирует ненависть, насилие или расовую нетерпимость. Внутренняя система проверки отмечала упоминания MAGA, Make America Great и America First в профилях клиентов, на сайтах и в сведениях об операциях. Часть этих критериев появилась после событий в Капитолии 6 января 2021 года.

    WePay также прекращал обслуживание религиозных организаций. В одном из случаев банк сослался на включение клиента в список экстремистских групп, составленный Southern Poverty Law Center. В другом был закрыт счет, предназначенный для сбора средств на судебное оспаривание антидискриминационных законов верующим христианином.

    Банк PNC отказал успешной медиакомпании в кредитной линии после проверки взглядов и связей ее владельцев. Один из них финансировал христианские консервативные организации, другого сотрудники банка охарактеризовали как консервативного политического комментатора. Сотрудник, рекомендовавший отказ, сослался на противоречие публичных позиций владельцев убеждениям и ценностям PNC.

    Wells Fargo, согласно докладу, оказывал давление на платежного оператора, добиваясь прекращения обслуживания религиозной некоммерческой организации из-за ее взглядов на однополые браки. Кроме того, банк отказал в кредитовании двум оружейным компаниям. Его сотрудники опасались реакции администрации Байдена, противников свободного оборота оружия и членов Конгресса.

    Bank of America прекращал обслуживание компаний, управляющих частными тюрьмами, ссылаясь на изменение отношения политиков к этой отрасли. При этом спустя несколько месяцев после прихода администрации Трампа банк попытался восстановить отношения с одним из таких клиентов.

    Проверка выявила отказы организациям с разных сторон политического спектра. Так, Capital One не предоставлял услуги структурам, поддерживавшим кандидатов только одной партии. Банк отказал как организации, выступавшей за репродуктивные права и связанной в его оценке с демократами, так и объединению сторонников права на оружие.

    Все девять банков сообщили OCC о пересмотре своих практик. Однако регулятор счел принятые меры недостаточными.

    Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) объявило о начале расследования. Исполняющий обязанности его директора Марк Паолетта заявил, что ведомство проверит соблюдение федеральных требований и примет соответствующие меры. Глава OCC Джонатан Гулд также сообщил, что управление рассматривает дополнительные действия для пресечения дискриминации клиентов по политическим и религиозным мотивам.

    Проверка последовала за указом Трампа от 7 августа 2025 года, предписывающим банковским регуляторам бороться с политически мотивированным или незаконным отказом в финансовом обслуживании.

    В JPMorgan Chase заявили, что процедуры WePay не соответствовали ожиданиям банка, выявленные недостатки были исправлены, а сам сервис уже прекратил работу. Представитель банка подчеркнул, что его правила запрещают дискриминацию клиентов по политическим или религиозным взглядам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом издание Politico сообщило, что Дональд Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    14 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин начала украинского конфликта стали направленные против России заявления его предшественника Джо Байдена.

    Действия 46-го президента США спровоцировали начало боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика телекомпании Gray Media.

    «Этой войны не должно было быть. Если бы президентом был я, если бы на тех выборах не было фальсификаций, войны Украины и России не было бы», – сказал Трамп.

    Во вторник Дональд Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию.

    Ранее сообщалось, что ФБР при Байдене отслеживало поездки семьи Трампа.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    В Гренландии опровергли слова Трампа о скорой масштабной добыче нефти

    Власти Гренландии опровергли заявления Трампа о скорой масштабной добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра по делам минеральных ресурсов Гренландии Йорген Хаммекен-Хольм опроверг заявления президента США Дональда Трампа о скором начале масштабных работ по разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых на острове.

    «Мы очень далеки от «масштабных» разведочных работ… Много небольших разведочных работ ведется, но на их ввод в эксплуатацию могут уйти годы», – заявил Хаммекен-Хольм в интервью CNN, текст разговора цитирует РИА «Новости».

    Хаммекен-Хольм также отметил деятельность американских компаний, которая уже ведется в Гренландии.

    Остров располагает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории Гренландии выявлены 24 из 34 видов сырья, которые Евросоюз признал критически важными. Точные объемы многих ресурсов пока не установлены, а освоение месторождений затруднено суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии.

    В прошлом месяце США запланировали разместить на острове две военные базы.

    Датское радио сообщило о подготовке к подписанию договора между США и Гренландией.

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    14 октября 2026, 09:11 • Новости дня
    Захарова: Трамп, говоря о выборах на Украине, озвучил нормы из конституции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что президент США Дональд Трамп лишь напомнил об украинской конституции, однако Владимир Зеленский принял это на свой счет, выдав нелегитимность собственного положения.

    Как уточнила Захарова, слова американского лидера о необходимости проведения выборов на Украине не содержали перехода на личности, однако ответная реакция выдала уязвимость киевских властей, передает радио Sputnik.

    «Он что сказал? Что Банковую должен покинуть какой-то конкретный гражданин Украины? Он разве его назвал фамилию? Он сказал то, что вообще написано в украинской конституции и во всех законах Украины. Что уже достаточно долго, как должны были бы пройти там выборы, как говорится, часики-то тикают, и уже давно прозвонил этот самый электоральный будильник на Украине. Он только это сказал», – пояснила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Трамп не давал личностных оценок. По ее словам, Зеленский перетянул эту тему на свою сторону, тем самым признавшись, что его положение не соответствует ни украинскому законодательству, ни воле народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.

    В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.

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    15 октября 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп назвал «отбросами» сливающих данные хакеров и призвал их казнить

    Трамп назвал «отбросами» сливающих данные и призвал их казнить

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду на предвыборном митинге в Аризоне президент США Дональд Трамп допустил, что тех, кто сливает информацию, следует расстрелять, очевидно, имея в виду утечки, связанные с авиаударами США по иранским ядерным объектам.

    «Кто-то слил информацию, какой-то мерзавец. Его нужно посадить в тюрьму и расстрелять. Он должен провести остаток своей жизни в тюрьме», – цитирует Трампа The Hill на митинге в Буллхед-Сити, штат Аризона.

    «Они слили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было в The New York Times и CNN. Они слили время нашего вылета и время нашего прибытия», – сказал он, отметив, что рейд пришлось отложить на два дня.

    Трамп, очевидно, имел в виду операцию «Полуночный молот», которая состоялась в июне 2025 года, поясняет The Hill.

    «По моему мнению, тех, кто сливает информацию, следует расстреливать. Раньше мы расстреливали таких людей. Когда они сливают информацию о том, когда вы собираетесь атаковать страну, причина атаки на самом деле заключается в обороне, потому что вы не хотите, чтобы у них было оружие, способное взорвать миллионы людей одним выстрелом», – продолжил Трамп.

    Президент США сравнил журналистов, освещающих его деятельность, с теми, кто сливает информацию, заявив, что они «почти так же плохи, как и те, кто это делает».

    «Они сливают ложную информацию. Это делает их источниками утечек. Часто [они распространяют информацию] без указания источника. Думаю, они часто выдумывают свои источники», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель летом обсудил с чиновниками Белого дома инцидент с утечкой секретной информации, тогда как авторы статьи об уязвимостях президентского борта получили повестки в суд.

    Военных США на Ближнем Востоке обещали лишить мобильных телефонов во избежание утечек военный данных.

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    14 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Суд в США обязал Белый дом вернуть доступ журналистам CNN и Politico

    Axios: Суд в США обязал администрацию Трампа пускать журналистов в Белый дом

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральный суд США обязал администрацию президента Дональда Трампа предоставить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома на время рассмотрения их иска.

    Американский суд постановил, что администрация Дональда Трампа обязана продолжить пускать представителей телеканалов CNN, MS NOW и издания Politico на территорию резиденции президента на время судебного разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Как уточняет издание, решение суда распространяется только на допуск представителей прессы на саму территорию Белого дома. Оно не гарантирует журналистам доступ в ключевые помещения, такие как Овальный кабинет, или на борт президентского самолета.

    Дональд Трамп запретил этим трем изданиям работать в Белом доме 18 сентября, обвинив их в распространении фейковых новостей.

    В ответ СМИ подали иск против американской администрации, заявив о нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

    Ранее сообщалось, что Белый дом купил рекламу на лишенных доступа в резиденцию каналах.

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    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

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    14 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Белый дом допустил отмену прямой трансляции казни американского военного

    CBS: Администрация Трампа склоняется к отмене трансляции казни Хасана

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация президента США Дональда Трампа склоняется к отмене прямой трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за расстрел сослуживцев в 2009 году.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

    По данным источников, чиновники администрации склоняются к тому, чтобы не показывать казнь в прямом эфире, однако сам Трамп еще не принял окончательное решение.

    Ранее CNN сообщал, что Трамп задумался об отмене трансляции, узнав, что Хасан парализован и передвигается в инвалидной коляске.

    Нидал Хасан убил 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Его планируют казнить 3 декабря. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял о планах транслировать казнь, которая станет первым расстрелом американского военнослужащего за более чем 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник католический архиепископ призвал американских военных отказаться от участия в казни.

    Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал лично решить вопрос о трансляции экзекуции.

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    15 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    NYP узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива

    NYP: Российский дизель поступит в США до промежуточных выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций для обеспечения американского рынка российским горючим на фоне рекордного роста мировых цен, первые поставки ожидаются до промежуточных выборов.

    Источники сообщили газете New York Post (NYP), что российское дизельное топливо поступит на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября, поскольку в прошлом месяце цены на топливо достигли рекордной отметки в 6,53 доллара за галлон.

    Топливо «должно прибыть в течение следующих двух недель, если мы все уладим», сообщил газете американский источник, отметив, что Россия согласилась отправить «довольно значительное» количество.

    Ранее Дональд Трамп снял ограничения на импорт российского дизеля, а президент России Владимир Путин отменил введенный в прошлом году запрет на его экспорт.

    Американский лидер отметил, что соглашение позволит снизить глобальное ценовое давление. По данным источников, Вашингтон пошел на этот шаг после того, как атаки президента Украины Владимира Зеленского на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к резкому подорожанию топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США и спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру. Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля.

    В Германии потребовали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.

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    15 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Маск обеспокоился позицией Киева по дизельной сделке США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск выразил свою позицию по ситуации с дизельной сделкой и об отношении к ней украинских властей.

    «Вызывает беспокойство», – написал Маск в соцсети Х, комментируя пост политобозревателя Майка Серновича по теме Украины и помощи ей со стороны США.Сернович написал в посте о том, что налогоплательщики США отдали Зеленскому более 250 млрд долларов.

    «Мы все видим на YouTube суперкары с флагами Украины. Дома, которые покупают в Майами и Монако. Всё, чего хотел Трамп, – чтобы цены на дизель упали на доллар-другой перед промежуточными выборами, а его предали. Бессовестные!» – написал политобозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink. Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink.

    Ранее Маск согласился с президентом США в необходимости сменить Владимира Зеленского. Слова американского лидера потрясли окружение Зеленского.

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    15 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Трамп: США создадут полигон для испытаний гиперзвуковых вооружений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В штате Монтана построят полигон для испытаний новейших вооружений, включая беспилотные и гиперзвуковые системы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я рад сообщить, что здесь, в Монтане, Военное министерство намерено создать новый суперполигон для испытаний новейших вооружений и технологий, включая потенциальные автономные вооружения, технологии ведения боевых действий в космосе и радиоэлектронной борьбы, а также сверхзвуковые и гиперзвуковые системы», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Он выразил уверенность, что реализация этого проекта поможет Соединенным Штатам обеспечить превосходство в военной сфере. По словам американского лидера, на размещение полигона на своей территории претендовали власти нескольких других штатов.

    В среду стало известно, что Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие.

    На прошлой неделе Южная Корея впервые испытала гиперзвуковой планирующий блок.

    В апреле в американском военном ведомстве заявили об уязвимости ПРО США перед гиперзвуком.

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