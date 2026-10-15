На Сахалине дрон впервые доставил икру с места добычи на завод

Tекст: Алексей Дегтярёв

Рейс на аппарате «Бражник», который создал сахалинский конструктор Эдуард Абрамов, организовали рыбоводное предприятие «Нерест» и авиакомпания «Аврора БАС». Дрон в автоматическом режиме пролетел около 17 км за 17 минут, сообщили в областном руководстве, передает РИА «Новости».

Из-за горного рельефа сопки мешали прямой связи с беспилотником. Специальное программное обеспечение позволило дрону пролететь по заранее заданному маршруту, забрать груз и вернуться на рыбоводный завод. Ранее перевозка икры на квадроциклах по бездорожью, а затем на автомобиле занимала больше часа.

«Для нас важно не только сократить время в пути, но и обеспечить сохранность икры», – заявил гендиректор «Нереста» Александр Москалев.

В 2027 году на этом маршруте планируется задействовать около десяти небольших дронов грузоподъемностью по два-три килограмма. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что подобные технологии особенно важны для региона со сложным рельефом и удаленными населенными пунктами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин предложил обкатывать гражданские беспилотники на Дальнем Востоке. Летом Ростех показал новые двигатели для гражданских беспилотников. В мае глава ДНР Денис Пушилин заявил о создании кластера гражданских беспилотников в республике.