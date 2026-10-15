Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

Священник объяснил особую ценность Покрова Богородицы для защитников России

Tекст: Тимур Шайдуллин

«На протяжении столетий воины молились Божьей Матери о защите, об укреплении духа, о силах в самые тяжёлые минуты. Образ Богородицы шёл с русским воинством через все переломные моменты истории. Он стал символом надежды, мужества и уверенности, что даже перед лицом страшных испытаний нельзя терять веру», – подчеркнул священник.

В основе праздника лежит церковное предание о явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя. Во время всенощного бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как она распростерла над молящимися свое покрывало – омофор. Верующие восприняли это как знак заступничества и защиты города.

Хотя предание связано с Византией, особое распространение праздник получил на Руси. Его установление связывают с князем Андреем Боголюбским в XII веке. По его указу был построен один из древнейших храмов, посвященных Покрову, – храм Покрова на Нерли.

Береговой также напомнил о почитании Богородицы в Дивееве, которое в православной традиции считается одним из ее земных уделов – мест особого покровительства. «Святые отцы говорят, что Богородица после своего Успения не оставила мир. Стала Заступницей. Ходатаицей. И Ей дана особая благодать – покрывать и спасать землю Русскую», – сказал священник.

Говоря об исторической памяти, он обратился к событиям Смутного времени и Отечественной войны 1812 года. Береговой напомнил о Казанской иконе Божией Матери, сопровождавшей ополчение Минина и Пожарского, и о молитве русских воинов перед Смоленской иконой накануне Бородинского сражения.

Священник также пересказал предание о явлении Богородицы Тамерлану во сне, после которого завоеватель отказался от похода на Москву. Отдельно он упомянул рассказ об облете столицы с Тихвинской иконой в 1941 году, оговорив, что историки до сих пор спорят о достоверности этого события.

Сегодня, продолжил Береговой, к Богородице обращаются семьи участников специальной военной операции.

«И сегодня, когда наши ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, многие молятся о них. Просят Пресвятую Богородицу сохранить им жизнь, уберечь от опасности, помочь вернуться домой», – отметил он. По словам священника, молитва дает верующим ощущение поддержки и помогает сохранять силы перед лицом испытаний.



Журналист, обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев отметил особую связь праздника с воинской традицией. «День Покрова Пресвятой Богородицы веками был главным праздником русского воинства: в его честь освящали храмы, о тех событиях вспоминали перед тем, как идти в бой», – рассказал он.

Афанасьев привел версию предания, согласно которой после явления Богородицы буря разметала корабли осаждавших Константинополь. По его мнению, именно чудо Богородицы привело Россию к православной вере.

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