Минпросвещения: новый стандарт не затронет будущих старшеклассников

Новый стандарт обучения не затронет старшеклассников 2027 года

Tекст: Катерина Туманова

Внедрение нового формата обучения запланировано на 1 сентября 2027 года.

«Обучение по обновленному стандарту начнется с 1 сентября 2027 года – первыми на него перейдут десятиклассники», – рассказали в ведомстве РИА «Новости».

Таким образом, изменения не затронут тех, кто пойдет в выпускной класс в 2027 учебном году.

Одиннадцатиклассники продолжат заниматься по действующим правилам до завершения 2027/28 учебного года. Соответствующий приказ, утверждающий новые стандарты среднего общего образования, уже подписан в Минпросвещения России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов, а также увеличило учебную нагрузку на российских старшеклассников

Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.





