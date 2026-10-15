Соцфонд сообщил о досрочной выплате детских пособий в ноябре

Tекст: Катерина Туманова

«Одно детское пособие в следующем месяце семьи получат раньше. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей», – сказали в ведомстве РИА «Новости».

Обычно выплата приходит восьмого числа каждого месяца. Однако в ноябре эта дата выпадает на воскресенье, поэтому деньги перечислят на два дня раньше – шестого ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд сообщал, что размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс. рублей. Эксперты предупредили, что мошенники придумали схему обмана с детскими пособиями.

Пособие на погребение решили увеличить до более чем 10 тыс. рублей.



