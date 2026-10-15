Мошенники придумали новую схему кражи денег через онлайн-курсы

Tекст: Катерина Туманова

«Злоумышленники используют мошеннические схемы, связанные с продажей обучающих онлайн-курсов, чтобы красть у пользователей их персональные данные, деньги, получать удаленный доступ к смартфонам, заражая устройства вредоносными программами», – сказал он РИА «Новости».

Эксперт посоветовал проверять юридическое лицо и получателя платежа. Если курс предлагают в социальных сетях или мессенджерах, следует найти официальный сайт компании. Для проверки не стоит использовать ссылки или телефоны, предоставленные «куратором».

Эксперт пояснил, что информацию об организации можно найти по ИНН, ОГРН или названию через сервисы ФНС. В случае обещания диплома или сертификата нужно проверять образовательную лицензию.

Насторожить должны просьбы перевести деньги на личную карту, а также гарантии трудоустройства или высокого дохода.

Если средства уже отправлены, Вураско рекомендовал срочно обратиться в банк, сохранить все данные о сделке и написать заявление в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники стали рассылать россиянам письма с вирусом под видом налоговой.

В Госдуме объяснили пользу от сохранения банковских смс.

