Аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 14 октября стала одной из крупнейших за два года. В среду число сбитых на подлете к Москве аппаратов превысило 100 штук.

