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    14 октября 2026, 22:13 • Новости дня

    В Max с помощью «Цифрового ID» стало возможно подтверждать личность детей

    С помощью «Цифрового ID» в Max можно подтверждать личность детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство расширило возможности цифрового свидетельства о рождении, предоставив родителям возможность подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью QR-кода в мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    «Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в Мах. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать», – сообщили в Минцифры.

    Там уточнили, что электронный формат можно применять для покупки проездных документов, оформления льгот на транспорт и обращения за медицинской помощью. Кроме того, сервис пригодится при визитах в многофункциональные центры.

    Цифровой профиль ребенка позволит посещать музеи, спортивные и культурные мероприятия.

    Электронная версия документа хранится в специальном разделе сервиса цифровой идентификации мессенджера Max. Для подтверждения данных родителю достаточно продемонстрировать сгенерированный QR-код.

    Ранее аналогичная технология успешно заработала при заселении семей в гостиницы, к платформе уже подключились более 3 тыс. отелей по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах». Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках. Отели в 70 регионах России начали заселять туристов через Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    16 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    Путин обязал стратегические компании согласовывать иностранные законы
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегическим предприятиям запретили исполнять требования иностранного законодательства без согласования с российской стороной, что следует из указа президента России Владимира Путина.

    «Установить, что акционерные общества, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ <...> вправе только с предварительного согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством России», – говорится в тексте указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

    Теперь компаниям нельзя без разрешения предоставлять информацию о своей деятельности зарубежным структурам. Исключение составляют лишь сведения, раскрываемые по российским законам или правилам обращения ценных бумаг.

    Организациям также запретили самовольно менять договоры с иностранными контрагентами.

    Помимо этого, без согласования невозможно отчуждать зарубежную недвижимость и доли в иностранных компаниях.

    До подписания указа подобные ограничения действовали исключительно на требования со стороны международных организаций и иностранных государственных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка. Президент также указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса.

    В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.

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    16 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым заявление спикера молдавского парламента о возможной высылке главы российской дипломатической миссии Олега Озерова.

    Как отметила Захарова, угрозы политического руководства Молдавии выслать руководителя российской дипмиссии недопустимы, передает РИА «Новости».

    «1 октября спикер молдавского парламента вообще заявил о возможности высылки главы российской дипмиссии, а также обвинил его, это очень смешно, в империализме. Подобная риторика в принципе недопустима», – заявила Захарова.

    По ее словам, подобные высказывания свидетельствуют о полном отсутствии у оппонентов посла Озерова реальных поводов для обвинений в неуважении к стране пребывания. Захарова отметила, что власти Молдавии скатываются до прямой лжи, беспочвенных обвинений и откровенного хамства.

    Дипломат добавила, что граждане самой Молдавии осознают реальную цену антироссийским заявлениям политического руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае посольство России не исключило инсценировки падения беспилотника властями Молдавии.

    В апреле Кишинев решился на антироссийский выпад в Приднестровье.

    В марте российское дипломатическое представительство заявило о возрождении нацистских идей в Молдавии.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

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    16 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    Карин Кнайсль оказалась поклонницей фильмов «Брат» и «Брат 2»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рекомендовала ознакомиться с культовыми российскими кинолентами с участием актера Сергея Бодрова-младшего «Брат» и «Брат 2».

    Руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского государственного университета поделилась впечатлениями от российского кинематографа на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

    «Да, я смотрела, это обязательно. «Брат» и «Брат 2» – очень интересно», – заявила она.

    Кнайсль добавила, что считает картины захватывающими, несмотря на трагические судьбы создателей.

    Режиссер дилогии Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году из-за острой сердечной недостаточности. Исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб со съемочной группой в 2002 году при сходе ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль отказалась возвращаться в политику и ответила на планы лишить ее гражданства Австрии.

    При этом Отец Илона Маска рассказывал о любви сына к русской литературе.


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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Питерский блогер выдал бабушку за одинокую блокадницу и собрал 600 тыс. рублей

    Блогер Семенов собрал 600 тыс. рублей по схеме с бабушкой-блокадницей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Петербургский блогер Егор Семенов организовал сбор средств на покупку квартиры якобы одинокой 92-летней блокаднице, которая оказалась его бабушкой, сообщили СМИ.

    Петербургский блогер Егор Семенов публиковал трогательные истории о встрече с «одинокой бабушкой Людмилой», которую водил в театры и кафе. Он говорил, что ей негде жить, и собрал около 600 тыс. рублей на покупку квартиры. Однако RT удалось выяснить, что пожилая жительница города на Неве на самом деле его бабушка.

    В районной администрации уточнили, что женщина не одинока и действительно пережила блокаду. Квартира, полученная ею от государства в 70-х годах, была продана в 2019 году, а новая оформлена на двух внуков.

    «Квартира, в которой на данный момент живет моя бабушка, находится в залоге у банка. И ежемесячно я плачу деньги банку и обслуживаю обременения. Если я по какой-то причине перестану платить, банк заберет эту квартиру», – заявлял Семенов, добавив, что его посты были правдивыми. Тем не менее ролики о сборе средств он удалил.

    Адвокат Мария Меренкова отметила, что действия блогера подпадают под статью о мошенничестве. «Это мошенничество. И бабушка, и внучек – это группа лиц по предварительному сговору, которые ввели в заблуждение большое число людей», – сказала она, допустив, что возраст Людмилы может стать смягчающим обстоятельством. В отношении нее, скорее всего, будут проводить комплексную психиатрическую экспертизу, так как, возможно, она вообще не понимала и не осознавала всю тяжесть своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мосгорсуд сократил срок заключения блогеру Аязу Шабутдинову.

    Ранее «Единая Россия» обратилась в СК по факту обмана туристов турагентом-блогером.

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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Путин передал во временное управление активы Tarkett и ряда компаний

    Путин передал в управление активы ряда компаний из ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов французского производителя напольных покрытий Tarkett во временное управление компании «Центр Капитал».

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Под временное управление перешли 187,5 тыс. обыкновенных и 500 тыс. привилегированных акций АО «Таркетт», которые ранее принадлежали сербской компании из Бачка-Паланки, сообщил РБК.

    Аналогичное количество акций передано «Центр Капиталу» от самой компании Tarkett.

    Помимо этого, во временное управление перешли 100 обыкновенных акций АО «Таркетт Рус» и 100% долей в ООО «Таркетт Соммер».

    Помимо этого, во временное управление перешли 100 обыкновенных акций АО «Таркетт Рус» и 100% долей в ООО «Таркетт Соммер». Указом главы государства также переданы активы других иностранных компаний, включая АО «Каппа Рус» и ООО «Онтэкс РУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин передал активы торговой сети «Ашан» во временное управление. В Кремле прояснили судьбу российских активов Auchan и Nestle.

    Российский завод американской компании Aptar тоже передали во временное управление.

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    16 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Надежда Бабкина стала лауреатом премии Людвига Нобеля
    Надежда Бабкина стала лауреатом премии Людвига Нобеля
    @ Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина удостоилась российской премии Людвига Нобеля за выдающиеся профессиональные достижения и сохранение культурного наследия.

    Церемония награждения народной артистки России прошла в четверг вечером в Московском государственном академическом театре «Русская песня», передает РИА «Новости».

    Награду певице вручили президент Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева, Герой Труда России Ирина Винер, народный артист СССР Владимир Васильев и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

    Ирина Винер подчеркнула, что на протяжении карьеры Бабкина занимается сохранением культурного наследия народов России.

    «Как никто другой Надежда Бабкина осуществляет мечту, осуществляет то, что так нужно нашей душе. Она подняла русскую песню, она подняла русский дух, создав этот коллектив. Она – потрясающая, она – герой, она достойна всех похвал, которые существуют на этой земле», – сказала со сцены Винер.

    Хореограф Владимир Васильев добавил, что певица обладает редкой способностью сплачивать людей любовью к искусству и Родине. Он выразил радость о том, что ряды Нобелевских лауреатов пополнились такой прекрасной личностью.

    Российская премия Людвига Нобеля была учреждена в 1888 году в Петербурге. Награда присуждается знаковым фигурам современности за выдающиеся профессиональные достижения и заслуги перед человечеством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бабкина в мае была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В марте народная артистка рассказала, что работает над новым совместным проектом с певицей Ольгой Бузовой.

    В ноябре 2025 года Shaman анонсировал свой проект с Бабкиной на 2026 год.

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 02:31 • Новости дня
    Мирошник объяснил цель создания Киевом кризиса в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что пропаганда Киева вокруг Алешек и ситуации в городе призвана скрыть сложности на украинских предприятиях ВПК.

    Украинские власти используют информационную кампанию вокруг города Алешки в Херсонской области для отвлечения внимания от проблем на предприятиях военно-промышленного комплекса, заявил Родион Мирошник в эфире телеканала «Таврия».

    «На сегодня я вижу только попытки, знаете, немного отвести внимание от тех событий, которые сегодня происходят в Киеве, на территории Днепропетровской области, на предприятиях ВПК в Одесской области, блокирование возможности продолжать снабжение киевского режима», – передает его слова ТАСС.

    Мирошник добавил, что Киев стремится перенаправить усилия западных союзников, которые пытаются подключиться к проектам, не понимая реального положения дел. Он отметил, что обстановка в Алешках напоминает средневековую осаду и кардинально не изменилась за последние три года.

    Дипломат подчеркнул, что западные страны выделили колоссальные средства и технику для совершения террористических актов. Это позволяет Киеву продолжать осаду гражданского населения, живущего в Алешках, высокотехнологичным способом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо   рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Мирошник рассказал о методах блокады Алешек боевиками ВСУ.

    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Эндокринолог рассказал о способе вылечить диабет второго типа

    Врач Баранов заявил о возможности вывести диабет в ремиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    Кардинальное изменение образа жизни и снижение процента жира могут вывести диабет второго типа на ранних стадиях в полноценную ремиссию, заявил врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

    Специалист пояснил, что второй тип недуга чаще встречается у взрослых людей из-за малоподвижного образа жизни и избыточного веса, когда клетки организма теряют чувствительность к вырабатываемому инсулину.

    «Если человек уже начал заболевать диабетом второго типа или болеет им небольшое количество лет, при кардинальном изменении образа жизни <...> можно вывести диабет второго типа в полноценную ремиссию, фактически – вылечить. Однако это потребует титанических усилий и большой работы над собой», – сказал он РИА «Новости».

    Медик предупредил, что при возвращении к нездоровому образу жизни болезнь вновь может вернуться.

    По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в стране сахарным диабетом первого и второго типов страдают более 6 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией и указал на причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    Кардиолог назвал диабет одной из причин ускоренного старения сердца.

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