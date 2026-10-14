Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море

Румыния считает необходимым создать общее военное командование прибрежных государств Североатлантического альянса в Черном море. С соответствующей инициативой выступил временно исполняющий обязанности министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ, передает РИА «Новости».
«После инцидентов в Черном море я провел телефонный разговор с министром обороны Болгарии и предложил ему подписать совместное письмо руководству НАТО, в котором мы поддержим позицию обеих стран по созданию такого командования с ротацией между всеми прибрежными странами», – написал Мируцэ.
По его словам, Бухарест готов взять на себя руководство структурой и разместить ее на румынском побережье начиная с 2028 года. До этого времени база могла бы располагаться на турецком берегу при участии румынских и болгарских офицеров. Мируцэ добавил, что инциденты с беспилотниками, морскими минами и затонувшими судами обязывают государства альянса действовать.
В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.
Во вторник генеральный секретарь НАТО допустил усиление мер сдерживания в регионе.
В понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и Североатлантического альянса после атаки на суда.