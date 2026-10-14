В Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие, которое должно было пройти 14 октября, не состоится по техническим причинам, передает РИА «Новости».

Накануне правоохранительные органы Жамбылской области совместно с пограничниками задержали артиста при въезде в республику. В автомобиле музыканта обнаружили наркотики, после чего стражи порядка завели уголовное дело о покушении на контрабанду запрещенных веществ.

Зрителям предложили сдать билеты через платформы покупки. Поздняя отмена выступления вызвала возмущение у поклонников артиста. Директор исполнителя Рауф Гусанов отказался давать комментарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

В прошлом месяце Центр организации дорожного движения отозвал иск к артисту на 91 тыс. рублей.

Судебные приставы взыскали с музыканта задолженность за коммунальные услуги.