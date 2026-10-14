Протестующие в Албании подожгли здание Минфина и деревья у офиса премьера

Tекст: Вера Басилая

Студенты и их сторонники в Тиране применили пиротехнику и коктейли Молотова во время столкновений со стражами порядка. Из-за этого загорелись несколько деревьев перед офисом главы правительства, передает РИА «Новости».

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих у министерства образования. После этого толпа двинулась по улице, забрасывая камнями здания МВД, Центробанка и Минфина. Протестующие силой прорвались в министерство финансов и вынесли оттуда мебель, после чего в западном крыле здания начался пожар.

Студенты выражают недовольство высокой стоимостью обучения, плохими условиями для занятий и проблемами с трудоустройством по специальности. Накануне в ходе беспорядков пострадали семь человек, правоохранительные органы задержали 23 участника акции. Вице-премьер страны Албана Кочиу осудила действия протестующих, назвав их оркестрованным насилием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже в знак протеста.

На прошлой неделе французская полиция применила водометы для разгона митингующих учащихся.

Летом протесты вспыхнули в Албании из-за планов строительства элитного курорта.