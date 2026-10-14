Китай поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Глава МИД КНР Ван И поприветствовал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Tекст: Денис Тельманов

«В следующем месяце в китайском Шэньчжэне пройдет очередная неофициальная встреча лидеров АТЭС. Мы приветствуем диалог с президентом Путиным», – заявил Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Баку, передает ТАСС.

Китайский министр напомнил, что лидеры двух стран уже встречались в мае во время визита российского президента в Пекин, а также в августе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров анонсировал визит президента Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

На прошлой неделе помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале месяца российский лидер допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.