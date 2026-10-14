Лавров и Ван И договорились укрепить координацию в ООН

МИД: Лавров и Ван И договорились укрепить координацию России и Китая в ООН

Tекст: Ольга Иванова

Министры провели углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и обсудили дальнейшее развитие этой площадки, говорится на сайте МИД России.

«Подчеркнута важность укрепления стратегической координации между Москвой и Пекином на международной арене, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и других многосторонних форматах», – заявили в российском дипведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

Он анонсировал визит российского лидера в Шэньчжэнь на саммит АТЭС.

Министр также заявил о стабилизирующей роли связки Москвы и Пекина.