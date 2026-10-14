Ван И призвал Россию и Китай укреплять сплоченность в Евразии

Глава МИД КНР заявил о необходимости углублять взаимодействие Москвы и Пекина

Tекст: Денис Тельманов

Китай и Россия должны укреплять сплоченность и взаимодействие на евразийском континенте, передает РИА «Новости».

«Евразийский континент обладает широким пространством и многообразными цивилизациями. А на фоне текущих глубоких изменений международного порядка странам в регионе нам необходимо рука об руку углублять сплоченность и взаимодействие», – сказал Ван И в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В среду Лавров прибыл в Азербайджан, где в четверг примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая.

Глава российского дипведомства анонсировал визит Владимира Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Министр предрек рекордный товарооборот между двумя странами.