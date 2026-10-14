Росатом обсудил с Бангладеш строительство новых атомных блоков

Росатом обсудил строительство новых энергоблоков АЭС в Бангладеш

Tекст: Ольга Иванова

Росатом ведет переговоры с Бангладеш о возведении новых крупных энергоблоков атомных электростанций, малых АЭС и исследовательских реакторов, передает ТАСС.

«Речь идет в первую очередь о возможной еще одной очереди больших блоков. Хотя наши бенгальские друзья обсуждают и малую мощность, и исследовательский реактор. Но все-таки основное направление дальнейшего развития – это увеличение мощности станции «Руппур», – заявил Лихачев журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС.

В мае Росатом завершил загрузку топлива на первой атомной станции в стране.