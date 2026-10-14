Жительница Воронежа закрыла ипотеку благодаря выигрышу в лотерею

Жительница Воронежа выиграла 1 млн рублей в лотерею и закрыла ипотеку

Tекст: Денис Тельманов

Женщина много лет еженедельно покупала билеты «Русского лото» в точках «Столото», передают «ВестиПК в Воронеже».

В 2025 году ей удалось выиграть 1 млн рублей. По словам Богачевой, весь выигрыш пошел на закрытие долга за квартиру.

Ранее учительница математики из Хакасии выиграла суперприз в размере 1,8 млн рублей, загадав желание на падающую звезду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу медсестра из Тулы выиграла в лотерею 12,5 млн рублей.

На прошлой неделе москвич получил 10 млн рублей благодаря настойчивости.

В августе выброшенный билет на миллион евро чудом нашли на свалке в Италии.