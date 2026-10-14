Автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Подмосковье

В Московской области автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком

Tекст: Елизавета Шишкова

На 5-м км трассы Пушкино – Красноармейск в Московской области произошло встречное столкновение грузового автомобиля и автобуса, в салоне которого находилось 12 детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел примерно в 15:35 мск. В ведомстве подчеркнули, что, по предварительной информации, никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом жертвами аварии школьного автобуса в Уганде стали 20 детей.

Весной на Ставрополье в ДТП погибли три человека и пострадали несовершеннолетние.

В том же месяце в Иркутской области в аварии пострадали трое детей и трое взрослых.