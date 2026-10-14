Суд Нью-Йорка назначил заседание по новым обвинениям в адрес Мадуро и его жены

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральный суд Нью-Йорка назначил дату заседания по официальному предъявлению новых обвинений президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Оно состоится 15 октября в 11:00 (18:00 по мск), пишет РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства судебный документ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в сговоре ради якобы пыток американских граждан. В тот же день суд в США отказался выпустить его жену под залог.

Ранее США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме».