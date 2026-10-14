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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня

    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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    14 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

    В Татарстане приступили к испытаниям антидроновой турели для комплексов ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр беспилотных систем и технологий сообщил о начале тестирования турели компании «Аркодим», программное обеспечение которой позволяет в автоматическом режиме перехватывать беспилотники противника.

    Компания «Аркодим» из Татарстана приступила к испытаниям антидроновой турели, которая способна автоматически уничтожать воздушные цели. Новая разработка войдет в состав комплекса малой противовоздушной обороны с вероятностью поражения более 90%, передает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    Устройство предназначено для установки пулемета, способного поражать самолетные дроны на расстоянии до одного километра, затрачивая на ликвидацию одного аппарата от 30 до 50 выстрелов. В ЦБСТ отметили, что высокая точность достигается благодаря программному обеспечению, рассчитывающему точку упреждения для стрельбы. Комплекс предназначен для защиты объектов критической инфраструктуры.

    Вся боевая работа антидроновой системы автоматизирована, оператору остается лишь принять окончательное решение о поражении цели. Комплекс способен на раннем этапе обнаруживать угрозу и подбирать наиболее экономичное средство перехвата. В его состав также войдут башня преднаведения и дрон-перехватчик с системой наведения для уничтожения аппаратов на удалении в несколько километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

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    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

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    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

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    14 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие

    Fox News: Стартапы снизили стоимость гиперзвукового оружия США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны США наращивает производство гиперзвукового оружия, а частные стартапы предлагают военным кратно более дешевые решения по сравнению с традиционными разработками Пентагона.

    Соединенные Штаты восполняют запасы ракет и одновременно развивают новые виды вооружения, уделяя особое внимание гиперзвуковым комплексам, способным маневрировать на скорости, в пять раз превышающей звуковую. По данным Government Accountability Office, ракета для гиперзвукового комплекса армии Dark Eagle стоит свыше 40 млн долларов, а для оснащения эсминцев типа Zumwalt стоимость одной гиперзвуковой ракеты достигает 70 млн долларов, при этом модернизационный проект отстает от графика на два года, передает Fox News.

    Для сравнения, крылатая ракета Tomahawk стоит около 2,6 млн долларов, ракета Patriot – почти 4 млн долларов, а ракета точного удара PrSM – 1,6 млн долларов. На цену одной гиперзвуковой ракеты для эсминцев ВМС могли бы купить почти 27 ракет Tomahawk, а на цену одного комплекса Dark Eagle – около 25 ракет PrSM.

    Старший советник отдела обороны и безопасности CSIS Марк Канциан отметил, что американской армии нужны ракеты всех трех уровней. «Нам потребуются все три уровня ракет: дешевые, те, что сейчас на высоком уровне, вроде Patriot, и, возможно, какие-то гиперзвуковые», – сказал Канциан.

    Снизить стоимость производства гиперзвукового оружия пытаются стартапы. Соучредитель и генеральный директор компании Castelion Брайон Харгис рассказал, что цена одной ракеты комплекса Blackbeard, в который инвестируют армия и ВМС, составляет менее 500 тыс. долларов, что является крайне низкой суммой для подобных боеприпасов. В этом году Castelion начала строить, по собственным данным, крупнейший в США завод по производству гиперзвукового оружия, который должен ежегодно выпускать тысячи ракет Blackbeard для интеграции с истребителями F/A-18 Super Hornet, комплексами HIMARS и беспилотными судами.

    Оборонный подрядчик Rocket Lab совместно с военным ведомством проводит частые испытательные запуски для совершенствования гиперзвуковых технологий. Вице-президент компании по глобальным пусковым услугам Брайан Роджерс заявил, что программа HASTE позволяет проводить дешевые и частые испытания, не рискуя всем бюджетом на одном запуске. Вооруженные силы США пока никогда не применяли гиперзвуковое оружие, хотя рассматривали возможность развертывания Dark Eagle на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон заявил об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуковым оружием. Весной Bloomberg сообщил, что США близки к созданию собственного гиперзвукового оружия. В прошлом году Британия и США совместно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

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    13 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины
    Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin рассматривает возможность производства боеприпасов для зенитно-ракетных систем Patriot для Украины на европейской территории, заявил вице-президент компании Джейсон Рейнольдс.

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin изучает перспективу выпуска ракет-перехватчиков PAC-3 для Украины за пределами США. В частности, речь идет о территории Европы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Defense News.

    «Что касается PAC-3, мы, безусловно, готовы к переговорам с Украиной», – заявил Рейнольдс.

    По его словам, речь может идти о выпуске более дешевой модификации снаряда PAC-3 ACE вместо высокотехнологичной PAC-3 MSE. Рейнольдс допустил, что производство могут наладить в соседних с Украиной государствах с последующей передачей готовых изделий Киеву. В будущем компания рассматривает вариант переноса производственных цепочек непосредственно на украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Lockheed Martin представила самую мощную ракету для комплексов Patriot. Между тем в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине боеприпасы для данных зенитных систем.

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    14 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться на российский рынок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia проявляют крайнюю заинтересованность в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

    «Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», – сказал он в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, автопроизводители консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка.

    При этом Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение на российский рынок до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки.

    В прошлом месяце автоконцерн оформил права на 10 наименований.

    Он зарегистрировал еще пять товарных знаков.

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    14 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине

    Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».

    «Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.

    Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.

    Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество на данном направлении.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    14 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Россия будет биться за возврат своих сворованных активов

    Песков: Россия намерена биться за возврат украденных европейцами активов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет биться за возвращение своих активов, которые были украдены европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и т. д. и т. п., для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

    В воскресенье Евросоюз придумал новый способ украсть у России.

    В прошлом году российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов.

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    13 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Российские силы ПВО за день сбили 70 украинских беспилотников

    Российские силы ПВО за день сбили 70 украинских дронов над шестью регионами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение вторника уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами страны.

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 20:00 мск 13 октября уничтожили 70 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты 883 беспилотника, всего же с начала спецоперации уничтожены 260 703 БПЛА.

    Кроме того, за минувшую ночь над Россией за ночь уничтожили 604 дрона ВСУ. А атака дронов на Москву в ночь на 13 октября стала одной из самых массовых с начала года.


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    14 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Узбекистан и Россия договорились о контрактах на 4,7 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов сообщил о подготовке новых совместных проектов и контрактов с Россией на 4,7 млрд долларов.

    Ведомства и компании Узбекистана и России прорабатывают пакет новых инициатив по подготовке новых совместных проектов и контрактов на 4,7 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    «По итогам двух важных мероприятий с Российской Федерацией у нас подписан пакет инициатив практически на 4,7 млрд долларов. Туда входят инвестиционные проекты, туда входят и торговые контракты», – заявил глава департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов.

    На минувшей неделе в Фергане состоялись заседание Совета регионов Узбекистана и России, а также 27-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Достигнутые договоренности охватывают практически все промышленные направления, отметил Тургунов. Речь идет об электротехнике, химии, нефтехимии, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, транспорте, строительных материалах, легкой и пищевой промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о росте товарооборота России и Узбекистана.

    В прошлом месяце Москва и Ташкент договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией. Летом две страны создали офис социальных инициатив.

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