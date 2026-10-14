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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня

    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

    13 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России призвало соотечественников избегать необязательных поездок по индонезийскому острову Бали из-за перебоев в работе автозаправочных станций на фоне дефицита бензина.

    Дипломаты порекомендовали россиянам заранее планировать маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт и сохранять спокойствие, передает РИА «Новости».

    Нехватка бензина затронула ряд районов острова, включая популярные у туристов Улувату и Убуд. На работающих заправках выстраиваются длинные очереди, в которых водителям приходится стоять больше часа.

    В округе Бадунг заторы из ожидающих топливо мотоциклистов выходят на проезжую часть и затрудняют движение, пишет издание Detik Bali. В округе Джембрана перебои с поставками затронули 14 автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее индонезийские власти депортировали с Бали россиянку с ребенком за неоплаченные счета в ресторанах.

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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    12 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

    Дипломат Ракшаев: Девять россиян отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

    Девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале
    @ IMAGO/Hong Kong/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа из девяти туристов из России оказалась отрезана от внешнего мира из-за наводнения в Непале, сообщил советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев.

    «Сегодня стало известно, что в результате произошедшего вчера, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу», – заявил Ракшаев, передает ТАСС.

    Он отметил, что прямой угрозы жизни и здоровью граждан сейчас нет, но из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору. Они надеются на эвакуацию вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Непала решили прекратить поисково-спасательные работы после наводнения.

    В прошлом месяце спасатели из ОАЭ нашли шестерых пропавших без вести. Тогда власти Непала объявили национальный траур по погибшим при наводнении.

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    12 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане

    Песков: Путин и Алиев не обсуждали на саммите СНГ вопрос 11 задержанных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите СНГ не поднимали тему задержанных россиян, однако Москва и Баку продолжают контакты по этому вопросу.

    «Эта тема на высшем уровне не обсуждалась. Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва искренне надеется на скорое решение этой проблемы. Вопрос освобождения граждан находится на повестке МИД России в контактах с азербайджанскими коллегами, передает ТАСС.

    30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве. В июле прошлого года суд отправил их под арест на четыре месяца, а в октябре мера пресечения была продлена.

    В МИД заявили, что российские дипломаты совместно с компетентными ведомствами работают над возвращением в Россию 11 сограждан из Азербайджана.

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    13 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ходе массовых беспорядков на Маврикии

    Посольство назвало контролируемой ситуацию после беспорядков на Маврикии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Среди пострадавших в ходе беспорядков на Маврикии нет российских граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

    «На данный момент информация о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах отсутствует», – сказали в посольстве.

    Там добавили, что дипломаты следят за происходящим, поддерживают постоянный контакт с живущими на острове россиянами и оперативно отвечают на вопросы туристов.

    В посольстве подчеркнули, что обстановка на Маврикии остается напряженной, но контролируемой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство призвало россиян на Маврикии к осторожности из-за беспорядков.

    В прошлом году российская дипмиссия предупредила граждан о росте преступности в Бангладеш.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    14 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете россиянин вышел из комы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россиянин Данила Горбунов, пострадавший в лобовом столкновении с мотоциклом погибшего сына экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы и готовится к выписке.

    «Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью пятого октября», – сообщила РИА «Новости» лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

    По ее словам, врачи провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами. Она добавила, что 17-летний молодой человек дает хорошую динамику, несмотря на тяжелые травмы, врачи говорят о скорой выписке.

    Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух мотоциклов в районе Патонг. Одним из них управлял сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, который погиб. На втором мототакси ехал Горбунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой.

    Пропавшего в Таиланде российского подростка нашли в состоянии комы.

    Летом россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.

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    12 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Россиян задержали в Польше по делу о банковском мошенничестве

    RMF FM: Двое россиян задержаны в Польше по делу о банковском мошенничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше задержана международная преступная группа, подозреваемая в банковском мошенничестве, среди задержанных оказались двое граждан России, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    «Сотрудники Центрального бюро расследований полиции, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группу, занимающуюся банковским мошенничеством. Среди задержанных 12 человек – двое россиян», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    Отмечается, что задержанные россияне находились на территории Польши от года до двух лет на основании разрешений на временное пребывание. В информационных системах якобы имеются записи, предупреждающие о возможных контактах задержанных с террористическими организациями.

    В группу также входили один украинец и девять поляков. Возраст подозреваемых составляет от 21 до 57 лет. Семеро из них взяты под стражу, остальным назначены меры надзора. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

    Группа действовала на протяжении двух лет преимущественно в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Она специализировалась на фишинге с использованием систем быстрых мобильных платежей. Сумма ущерба оценивается не менее чем в несколько миллионов злотых. У подозреваемых были изъяты деньги, драгоценности и автомобили общей стоимостью свыше 850 тыс. злотых (около 200 тыс. евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    До этого на Пхукете полиция взяла под стражу гражданина России по подозрению в онлайн-мошенничестве.

    Также Аргентина экстрадировала россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    12 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Несколько человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

    Туристический автобус перевернулся в Анталье после ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием туристического автобуса, который в результате перевернулся, есть пострадавшие.

    «Пассажирский автобус перевернулся на трассе Ыспарта – Анталья в результате ДТП, пострадали несколько человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал AHaber.

    Из-за аварии часть трассы была перекрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек.

    В мае десятки людей пострадали в аварии с автобусом в Турции.

    В прошлом году российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Анталье.

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    13 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Застрявших в Непале российских туристов эвакуировали

    Девять застрявших в Непале российских туристов вывезли на вертолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группу из девяти российских туристов, которые оказались отрезаны от мира на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете.

    Девять российских туристов, застрявших на маршруте в Непале из-за наводнения, были успешно эвакуированы с помощью авиации, передает ТАСС.

    «У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат – поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару. Мы очень счастливы. Спасибо всем большое за содействие», – сообщила представитель группы Мария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале.

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    14 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Грузовое судно село на мель на черноморском побережье Стамбула

    Грузовое судно село на мель в Черном море у берегов Турции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На черноморском побережье Стамбула в районе Чаталджа село на мель грузовое судно, на место инцидента направлены подразделения береговой охраны, сообщают турецкие СМИ.

    Грузовое судно село на мель на пляже Чилингез в районе Чаталджа на черноморском побережье Стамбула, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

    На место происшествия направлены подразделения береговой охраны, специалисты начали подготовку к снятию судна с мели. Информация о причинах происшествия, названии, флаге и типе судна пока отсутствует.

    По внешнему виду оказавшееся на мели судно напоминает крупный сухогруз или танкер. Информации о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.

    Во вторник власти Стамбула предупреждали о сильном ветре и штормовых порывах до 80 км/ч в отдельных районах города и его предместьях, в том числе в Чаталдже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Черном море при атаке беспилотников на судно погиб капитан.

    В начале месяца МВД Румынии заявило о спасении 11 человек с загоревшегося в акватории судна.

    Летом атакованный беспилотником сухогруз сел на мель в Черном море.

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    14 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    В Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о задержании 33 человек в ходе операций против запрещенной в стране организации ФЕТО и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Турецкие силовики провели четыре операции в Измире, Эскишехире и Агры, в результате которых под стражу были взяты подозреваемые в причастности к экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    «Сегодня в Измире, Эскишехире и Агры при координации с органами прокуратуры в результате совместных действий полиции и жандармерии были проведены четыре отдельные операции против террористических организаций ФЕТО и ИГ. В рамках операций из 35 подозреваемых 33 были задержаны», – сообщил Гюрлек.

    По словам главы ведомства, правоохранители получили важную информацию о финансовых связях ФЕТО. Выяснилось, что через связанную с организацией американскую компанию проходили денежные переводы за турецкие товары. Следствие полагает, что эти средства могли использоваться для финансирования восстановления структуры ФЕТО.

    Кроме того, в ходе операции в Агры был задержан один подозреваемый по делу о финансировании группировки ИГ. Еще один фигурант находится за границей, второго продолжают искать на территории Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкая разведка захватила в Сирии организаторов терактов.

    Полиция задержала более 300 сторонников ИГ.

    В прошлом году правоохранители задержали почти 300 подозреваемых в связях с ИГ.

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    12 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ восстановился после спада

    Спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вернулся на доконфликтный уровень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах со стороны россиян вернулся на уровень, предшествовавший началу ирано-американского конфликта в конце февраля, сообщил сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов.

    «Фактически падение объемов спроса со стороны россиян в марте было отыграно уже в июле. Сентябрьский уровень превышал аналогичный показатель за прошлый год в полтора раза», – заявил Буланов, передает РИА «Новости».

    По данным компании Kalinka Group, Дубай остается крупнейшим и самым ликвидным рыком. Буланов отметил, что россиян привлекает налогообложение, инфраструктура, упрощенная верификация, возможность работы с наличными и цифровыми активами, а также господдержка.

    Директор компании «Этажи» в Дубае Данис Латыпов сообщил, что российские покупатели составляют 7–9% рынка, занимая третье место после Индии (18–20%) и Британии (8–10%). За ними следуют Китай и Пакистан (по 5–7%). Пик спроса пришелся на 2022 год, когда доля россиян достигала 15–17%.

    Буланов добавил, что половина сделок россиян совершается в инвестиционных целях. При этом покупки под ВНЖ в период конфликта выросли в 2,5 раза в связи с отменой нижнего порога двухлетней визы инвестора в Дубае. Медианный бюджет русскоязычных покупателей составляет 300 тыс. евро (около 28,6 млн рублей).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее россияне вошли в первую тройку инвесторов в грузинскую недвижимость. До этого проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов скупать дома в деревнях раньше россиян.

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