В МИД упрекнули миссию ООН на Украине в работе исключительно на западные деньги

Tекст: Денис Тельманов

В ходе диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком посол указал на полную необъективность Наблюдательной миссии на Украине, передает ТАСС.

«Анализировать содержание докладов так называемой Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине вообще не имеет смысла», – заявил Мирошник.

Дипломат отметил, что миссия каждый квартал знакомит общественность с абсурдными выводами, которые строятся на недостоверных данных.

Он подчеркнул, что структура была учреждена по двустороннему соглашению между Киевом и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека в 2014 году, живет за счет щедрых вливаний западных спонсоров и получает сведения исключительно от украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам.

Генеральный секретарь всемирной организации выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России.

В прошлом месяце Антониу Гутерриш с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН признал гибель мирных граждан при украинских ударах.