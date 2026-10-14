Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем

Латвия признала невозможность запрета транзита российского зерна

Премьер Латвии Кулбергс признал невозможность запрета транзита российского зерна

Tекст: Антон Антонов

«На данный момент Латвия не может повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить», – заявил Кулбергс.

По его словам, кабинет министров выяснил, что исключительными полномочиями по вопросам тарифов и транзита обладает Евросоюз, и на этой неделе премьер отправится в Брюссель для обсуждения ситуации, передает РИА «Новости».

Кулбергс уточнил, что Латвия сможет предпринимать шаги в этом направлении лишь при соблюдении определенных условий, однако такие действия связаны с конкретными рисками: запрет транзита может повлечь судебные иски против республики на сумму от 200 до 800 млн евро.

Премьер добавил, что к моменту поступления грузов из России на территорию Латвии зерно фактически уже принадлежит стратегическим партнерам страны – США, Швейцарии и Японии, где его закупают крупнейшие мировые корпорации.

По данным Государственной налоговой службы, с начала 2026 года по сентябрь через Латвию транзитом прошло 593,66 тыс. тонн российского зерна, при этом у республики остаются контракты еще на 300 тыс. тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Латвия повысила на четверть тариф на транзит российского зерна.

В пятницу страны Прибалтики призвали Евросоюз запретить транзит зерна из России.