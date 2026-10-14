Лавров заявил о стабилизирующей роли связки России и Китая

Лавров заявил о стабилизирующей роли стратегической связки России и КНР

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России открыл переговоры с главой МИД КНР в Баку, передает ТАСС.

«На международной арене стратегическая связка Москвы и Пекина играет важную стабилизирующую роль. Наши позиции по большинству региональных, международных проблем совпадают или очень близки», – отметил министр.

По его словам, важнейшую роль также играет участие обеих стран в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также их работа в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС и Группы двадцати.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Николай Патрушев заявил, что Россия и КНР могут изменить мировую геоэкономическую карту.

В прошлом месяце Пекин выступил против санкционного давления США на сотрудничество с Москвой. Страны подписали четыре соглашения о взаимодействии в космической сфере.