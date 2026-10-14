Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

Tекст: Денис Тельманов

Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

«Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.