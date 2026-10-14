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    14 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

    Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что президент Владимир Путин в следующем месяце посетит Шэньчжэнь.

    Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

    «Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

    Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.

    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    14 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости усилить координацию правоохранительных органов и спецслужб с бизнесом на фоне растущих киберугроз.

    Российский лидер отметил, что для нейтрализации киберугроз государству необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, передает ТАСС.

    В частности, требуется «повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    Глава государства также заявил о системном формировании в стране цифрового контура экономики.

    В воскресенье президент запланировал проведение совещания по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал системное совещание Путина по кибербезопасности

    В Кремле анонсировали системное совещание Путина по кибербезопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по кибербезопасности, оно не связано с атаками на дата-центры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента достаточно напряженный рабочий день, помимо целой серии встреч непубличного характера, сегодня Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросам повышения информационной безопасности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В совещании будут участвовать зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    По словам пресс-секретаря, совещание носит системный характер и не является реакцией на ситуативные угрозы, такие как атаки на дата-центры.

    Песков добавил, что Россия должна быть готова к вызовам, возникающим из-за попыток некоторых государств использовать технологии искусственного интеллекта в качестве оружия.

    Сбербанк в среду заявил, что его сервисы не пострадали после атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.


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    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

    МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на недовольство Японии визитом китайской бизнес-делегации на Курильские острова заявила о необходимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне.

    Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

    Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

    Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

    Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

    Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

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    14 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности.

    «Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также сообщил, что в стране внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также в сфере средств коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин запланировал совещание по кибербезопасности.

    На Петербургском международном юридическом форуме обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать искусственный интеллект и цифровую экономику.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах.

    Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах – от продовольствия до цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности.

    В понедельник глава государства заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

    В воскресенье он запланировал совещание по этой теме.

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    14 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин заявил о выходе киберугроз на новый уровень

    Путин заявил о выходе киберугроз на новый уровень на фоне цифровизации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие цифровизации и гибридная внешняя агрессия выводят киберугрозы на новый уровень, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности.

    Летом российский лидер отметил, что Москва и АСЕАН будут продвигать взаимодействие в сфере кибербезопасности.

    В мае в России решили разработать единую программу исследований в этой области.

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