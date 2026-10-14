  • Новость часаНовак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход к морю становится поводом для еще одной африканской войны
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня

    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (8)
    14 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого

    Ватикан: Папа римский Лев XIV спокойно провел первую ночь после операции

    Папа римский спокойно провел ночь после удаления части легкого
    @ Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV спокойно перенес первую ночь после успешной хирургической операции по удалению части правого легкого.

    Ожидается, что дополнительные сведения о состоянии понтифика появятся позднее, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

    Накануне вечером стало известно, что в ходе операции Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы.

    Операция прошла успешно и без осложнений. Папа Римский находился в операционной около трех часов, при этом само хирургическое вмешательство продолжалось примерно 90 минут.

    В воскресенье Лев XIV рассказал о предстоящей операции из-за легочного узелка, который врачи обнаружили на ранней стадии. Выступая перед верующими после традиционной проповеди, он отметил, что согласился на удаление образования по рекомендации медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врачи удалили папе римскому Льву XIV часть легкого.

    В понедельник Ватикан отменил все аудиенции понтифика.

    В воскресенье специалисты оценили возможный срок восстановления главы католической церкви.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

    В Татарстане приступили к испытаниям антидроновой турели для комплексов ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр беспилотных систем и технологий сообщил о начале тестирования турели компании «Аркодим», программное обеспечение которой позволяет в автоматическом режиме перехватывать беспилотники противника.

    Компания «Аркодим» из Татарстана приступила к испытаниям антидроновой турели, которая способна автоматически уничтожать воздушные цели. Новая разработка войдет в состав комплекса малой противовоздушной обороны с вероятностью поражения более 90%, передает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    Устройство предназначено для установки пулемета, способного поражать самолетные дроны на расстоянии до одного километра, затрачивая на ликвидацию одного аппарата от 30 до 50 выстрелов. В ЦБСТ отметили, что высокая точность достигается благодаря программному обеспечению, рассчитывающему точку упреждения для стрельбы. Комплекс предназначен для защиты объектов критической инфраструктуры.

    Вся боевая работа антидроновой системы автоматизирована, оператору остается лишь принять окончательное решение о поражении цели. Комплекс способен на раннем этапе обнаруживать угрозу и подбирать наиболее экономичное средство перехвата. В его состав также войдут башня преднаведения и дрон-перехватчик с системой наведения для уничтожения аппаратов на удалении в несколько километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех показал комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 10:21 • Новости дня
    Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие

    Fox News: Стартапы снизили стоимость гиперзвукового оружия США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны США наращивает производство гиперзвукового оружия, а частные стартапы предлагают военным кратно более дешевые решения по сравнению с традиционными разработками Пентагона.

    Соединенные Штаты восполняют запасы ракет и одновременно развивают новые виды вооружения, уделяя особое внимание гиперзвуковым комплексам, способным маневрировать на скорости, в пять раз превышающей звуковую. По данным Government Accountability Office, ракета для гиперзвукового комплекса армии Dark Eagle стоит свыше 40 млн долларов, а для оснащения эсминцев типа Zumwalt стоимость одной гиперзвуковой ракеты достигает 70 млн долларов, при этом модернизационный проект отстает от графика на два года, передает Fox News.

    Для сравнения, крылатая ракета Tomahawk стоит около 2,6 млн долларов, ракета Patriot – почти 4 млн долларов, а ракета точного удара PrSM – 1,6 млн долларов. На цену одной гиперзвуковой ракеты для эсминцев ВМС могли бы купить почти 27 ракет Tomahawk, а на цену одного комплекса Dark Eagle – около 25 ракет PrSM.

    Старший советник отдела обороны и безопасности CSIS Марк Канциан отметил, что американской армии нужны ракеты всех трех уровней. «Нам потребуются все три уровня ракет: дешевые, те, что сейчас на высоком уровне, вроде Patriot, и, возможно, какие-то гиперзвуковые», – сказал Канциан.

    Снизить стоимость производства гиперзвукового оружия пытаются стартапы. Соучредитель и генеральный директор компании Castelion Брайон Харгис рассказал, что цена одной ракеты комплекса Blackbeard, в который инвестируют армия и ВМС, составляет менее 500 тыс. долларов, что является крайне низкой суммой для подобных боеприпасов. В этом году Castelion начала строить, по собственным данным, крупнейший в США завод по производству гиперзвукового оружия, который должен ежегодно выпускать тысячи ракет Blackbeard для интеграции с истребителями F/A-18 Super Hornet, комплексами HIMARS и беспилотными судами.

    Оборонный подрядчик Rocket Lab совместно с военным ведомством проводит частые испытательные запуски для совершенствования гиперзвуковых технологий. Вице-президент компании по глобальным пусковым услугам Брайан Роджерс заявил, что программа HASTE позволяет проводить дешевые и частые испытания, не рискуя всем бюджетом на одном запуске. Вооруженные силы США пока никогда не применяли гиперзвуковое оружие, хотя рассматривали возможность развертывания Dark Eagle на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон заявил об уязвимости американской ПРО перед гиперзвуковым оружием. Весной Bloomberg сообщил, что США близки к созданию собственного гиперзвукового оружия. В прошлом году Британия и США совместно испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины
    Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет ПВО для Украины
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin рассматривает возможность производства боеприпасов для зенитно-ракетных систем Patriot для Украины на европейской территории, заявил вице-президент компании Джейсон Рейнольдс.

    Американская оборонная корпорация Lockheed Martin изучает перспективу выпуска ракет-перехватчиков PAC-3 для Украины за пределами США. В частности, речь идет о территории Европы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Defense News.

    «Что касается PAC-3, мы, безусловно, готовы к переговорам с Украиной», – заявил Рейнольдс.

    По его словам, речь может идти о выпуске более дешевой модификации снаряда PAC-3 ACE вместо высокотехнологичной PAC-3 MSE. Рейнольдс допустил, что производство могут наладить в соседних с Украиной государствах с последующей передачей готовых изделий Киеву. В будущем компания рассматривает вариант переноса производственных цепочек непосредственно на украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Lockheed Martin представила самую мощную ракету для комплексов Patriot. Между тем в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине боеприпасы для данных зенитных систем.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Российские силы ПВО за день сбили 70 украинских беспилотников

    Российские силы ПВО за день сбили 70 украинских дронов над шестью регионами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение вторника уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами страны.

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 20:00 мск 13 октября уничтожили 70 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты 883 беспилотника, всего же с начала спецоперации уничтожены 260 703 БПЛА.

    Кроме того, за минувшую ночь над Россией за ночь уничтожили 604 дрона ВСУ. А атака дронов на Москву в ночь на 13 октября стала одной из самых массовых с начала года.


    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Папа римский успешно перенес операцию

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Папа римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком, сообщили в Ватикане.

    Папа римский 71-летний Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком.

    «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и папа римский вернулся в палату», – передает ТАСС сообщение службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком. В понедельник его аудиенции отменили. В тот же день была названа дата госпитализации понтифика.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026»

    Минобороны: На Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместные межвидовые учения Вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» официально открылись на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

    Старт совместным российско-индийским межвидовым учениям «Индра-2026» дан в Челябинской области и на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что к маневрам привлекаются подразделения сухопутных войск двух государств. Кроме того, в учениях задействованы боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии, а также авиационная техника российских Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    В прошлом году президент Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.

    Российские и индийские военные отработали штурм города на совместных маневрах.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Замглавы Минобороны Польши выступила за призыв в армию женщин

    Замглавы Минобороны Польши предложила призывать на срочную службу женщин

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила о необходимости ввести обязательную военную службу как для мужчин, так и для женщин.

    Призыв на срочную военную службу в Польше был приостановлен в 2010 году, и в настоящее время комплектование армии ведется исключительно по контракту. Однако сейчас власти обсуждают возможность возвращения к обязательному призыву для граждан обоих полов, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «В министерстве национальной обороны сейчас идет разговор о всех сценариях. Я являюсь сторонницей обязательной службы. Но у меня также есть коллеги, которые абсолютно против этого. Дискуссия продолжается», – заявила Собковяк-Чернецкая.

    По ее словам, она опирается на опыт скандинавской и немецкой моделей и выступает за то, чтобы женщины и мужчины в равной степени становились солдатами. Замминистра предложила сценарий, при котором сначала армия будет набирать добровольцев, а затем доукомплектовывать ряды солдатами срочной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши уличил политиков в запугивании граждан войной ради рейтингов.

    В прошлом месяце Минобороны Польши признало успехи России в сфере беспилотников.

    Весной Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Мясников предостерег от ежедневного приема препаратов железа

    Врач Мясников посоветовал принимать препараты железа через день

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты железа следует принимать через день, чтобы избежать выработки белка, препятствующего всасыванию микроэлемента.

    По словам специалиста, при частом приеме железа в организме повышается уровень белка, который блокирует усвоение этого микроэлемента. Врач уточнил, что чем чаще железо поступает в организм, тем больше такого белка вырабатывается, пишет Lenta.ru.

    «Почему мы говорим: «Принимайте через день?» Если вы принимаете лучшие препараты железа, но три раза в день, вы делаете себе только хуже», – заявил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D.

    В феврале врач сообщил, что привычка пользоваться доставкой еды превращает россиян в американцев.

    В прошлом году он осудил поведение отказывающихся от приема статинов пациентов в новогодние праздники.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Польша собралась производить более миллиона артиллерийских снарядов в год

    Власти Польши заявили о планах выпускать свыше миллиона снарядов ежегодно

    Tекст: Мария Иванова

    Министр по контролю за государственными активами Войцех Балчун заявил, что оборонная промышленность Польши в ближайшее время должна выйти на уровень производства более миллиона артиллерийских снарядов каждый год.

    «Мы должны дойти до уровня производства свыше миллиона [снарядов] ежегодно, чтобы обеспечивать потребности польской армии», – заявил Балчун, передает ТАСС со ссылкой на канал Polsat.

    Министр не уточнил, о снарядах каких калибров идет речь, однако отметил, что к 2028 году в Польше планируется произвести от 150 до 180 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

    В июне сообщалось, что польские оборонные предприятия получили 13,5 млрд злотых в рамках программы милитаризации Евросоюза на производство снарядов калибра 155 миллиметров. Выпуск боеприпасов будет организован на пяти заводах оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей.

    Варшава взяла кредит на создание сильнейшей армии Европы.

    В прошлом месяце Польша предложила США создать центр производства американских вооружений.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Во Франции предложили новую модель финансирования военной робототехники

    Rapporteur: Во Франции предложили изменить финансирование военных роботов

    Tекст: Мария Иванова

    Директор французской оборонной ассоциации GICAT по экспорту Клеман Рекье призвал разработать новую модель финансирования военной наземной робототехники в связи с быстрым устареванием технологий.

    Франция нуждается в новых подходах к обеспечению армии передовыми технологиями, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Робототехника станет предметом обсуждения завтрашнего дня, поэтому необходимы структурирующие программы», – заявил Рекье.

    По его словам, правительства должны финансировать постоянное развитие робототехнических возможностей, чтобы успевать за изменениями на поле боя. Это также поможет создать в Европе промышленных лидеров в сфере обороны, способных конкурировать на международных экспортных рынках.

    Рекье отметил, что главная проблема заключается в нежелании государств инвестировать в тысячи наземных роботов, поскольку они рискуют устареть в течение полугода из-за быстрого технического прогресса. Он призвал к новой национальной и европейской модели финансирования, при которой страны вкладывают средства в развитие возможностей, принимая раннее устаревание оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    В апреле французский политик предупредил о подготовке Европы к войне.

    В прошлом году глава генштаба ВС Франции Мандон призвал страну быть готовой к скорой войне.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    AFP: Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные
    Папа римский пошел на поправку после удаления опухоли в легком
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний
    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов