Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами

Силуанов отметил ограничение потенциала мировой экономики внешними факторами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Внешние факторы по-прежнему ограничивают потенциал мировой экономики. Об этом говорится в письменном заявлении министра финансов, управляющего МВФ от России Антона Силуанова в преддверии 54-го заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), передает ТАСС.

«Потенциал мировой экономики по-прежнему ограничен внешними источниками нестабильности. Продолжение конфликта на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Падают запасы энергоносителей и свободные мощности нефтедобычи, а состояние бюджетов не позволяет эффективно помогать производителям и защищать потребителей от роста цен. Все это только усугубляет и без того повышенную уязвимость мировой экономики», – отметил Силуанов.

По его словам, торговые ограничения не ослабевают, бесконтрольная бюджетная экспансия продолжается, а ситуация с госдолгом и условиями его обслуживания становится все хуже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ. Также МВФ заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

Ранее Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.