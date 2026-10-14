Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам

Tекст: Олег Исайченко

«Одновременное повреждение сразу нескольких дата-центров – событие исключительное: в России такого не было, в мире подобные случаи единичны», – говорит Илья Кананыкин, директор Ассоциации больших данных. По его словам, последствия такого удара не устраняются за часы, речь идет о тяжелой круглосуточной работе больших инженерных команд.

При этом «Яндексу» потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью восстановить большую часть сервисов. Это свидетельствует, что компания заранее готовилась к возможным инцидентам: в частности, прорабатывала способы оперативного решения проблем в случае повреждения технологической инфраструктуры и создавала распределенную сеть независимых дата-центров, указал Кананыкин.

Схожей точки зрения придерживается Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследования интернета. По ее словам, часть сервисов восстановлена полностью, а часть – пока не вышла на стабильную работу, наблюдаются отдельные сбои. Процесс требует не только времени, но и институциональной поддержки.

«Даже крупнейшая технологическая компания не может в короткие сроки найти свободные мощности необходимого масштаба. На мой взгляд, содействие государства здесь критически важно: оно позволит оперативнее привлечь дополнительные площадки и ускорить восстановление инфраструктуры», – рассуждает собеседница.

По ее оценкам, гарантировать полную защищенность дата-центров от внешних воздействий невозможно, а оперативно в короткие сроки перенести действующий ЦОД в другую локацию – технически сложная задача. «Поэтому одним из наиболее эффективных способов снижения рисков остается заблаговременное размещение резервных серверов на географически удаленных площадках», – считает Левова.

Эксперт также призвала пользователей с пониманием отнестись к сбоям в работе некоторых сервисов. «Яндекс» не несет вины за сложившуюся ситуацию, и здесь особенно важна лояльность и поддержка пользователей в адрес одной из самых инновационных российских компаний», – заключила директор по стратегическим проектам.



Напомним, за последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса». Так, в ночь на 8 октября беспилотники атаковали ЦОД в городе Сасово Рязанской области, в результате чего на объекте произошел пожар, а работа площадки была полностью остановлена. На следующий день дроны ударили по дата-центру в Калуге – несколько модулей объекта полностью выведены из строя. В ночь на 11 октября целью противника стал ЦОД «Яндекса» под Владимиром – работу площадки также остановили.

В результате инцидентов пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск», «Умный дом» и другие. Кроме того, временно были недоступны сайты «Магнита», сети «Вкусно – и точка», «М.Видео», «Ламоды», провайдера «Дом.ру», каршеринг «Делимобиль», «Авито» и сервис поиска недвижимости «Циан».

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаку на дата-центры беспрецедентной по масштабу и заявил, что ведомство совместно с Минобороны решает вопрос защиты этих объектов. Кроме того, министерство помогло «Яндексу» найти резервные площадки, чтобы перенести ключевые системы после ударов БПЛА. «Их территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях», – сказал Шадаев РБК.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Интерфаксу», что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в «Яндексе» не раскрывают.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атаки противника на эти объекты в очередной раз подтвердили террористическую тактику Киева.