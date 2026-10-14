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    Выход к морю становится поводом для еще одной африканской войны
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
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    14 октября 2026, 19:49 • Новости дня

    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам

    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Одновременное повреждение нескольких дата-центров стало беспрецедентным испытанием для «Яндекса». Однако компании удалось за несколько дней восстановить большую часть сервисов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты связывают это с готовностью инженеров компании к подобным инцидентам и развитием распределенной инфраструктуры серверов, но отмечают, что для полного восстановления могут потребоваться дополнительные мощности и содействие государства.

    «Одновременное повреждение сразу нескольких дата-центров – событие исключительное: в России такого не было, в мире подобные случаи единичны», – говорит Илья Кананыкин, директор Ассоциации больших данных. По его словам, последствия такого удара не устраняются за часы, речь идет о тяжелой круглосуточной работе больших инженерных команд.

    При этом «Яндексу» потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью восстановить большую часть сервисов. Это свидетельствует, что компания заранее готовилась к возможным инцидентам: в частности, прорабатывала способы оперативного решения проблем в случае повреждения технологической инфраструктуры и создавала распределенную сеть независимых дата-центров, указал Кананыкин.

    Схожей точки зрения придерживается Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследования интернета. По ее словам, часть сервисов восстановлена полностью, а часть – пока не вышла на стабильную работу, наблюдаются отдельные сбои. Процесс требует не только времени, но и институциональной поддержки.

    «Даже крупнейшая технологическая компания не может в короткие сроки найти свободные мощности необходимого масштаба. На мой взгляд, содействие государства здесь критически важно: оно позволит оперативнее привлечь дополнительные площадки и ускорить восстановление инфраструктуры», – рассуждает собеседница.

    По ее оценкам, гарантировать полную защищенность дата-центров от внешних воздействий невозможно, а оперативно в короткие сроки перенести действующий ЦОД в другую локацию – технически сложная задача. «Поэтому одним из наиболее эффективных способов снижения рисков остается заблаговременное размещение резервных серверов на географически удаленных площадках», – считает Левова.

    Эксперт также призвала пользователей с пониманием отнестись к сбоям в работе некоторых сервисов. «Яндекс» не несет вины за сложившуюся ситуацию, и здесь особенно важна лояльность и поддержка пользователей в адрес одной из самых инновационных российских компаний», – заключила директор по стратегическим проектам.

    Напомним, за последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса». Так, в ночь на 8 октября беспилотники атаковали ЦОД в городе Сасово Рязанской области, в результате чего на объекте произошел пожар, а работа площадки была полностью остановлена. На следующий день дроны ударили по дата-центру в Калуге – несколько модулей объекта полностью выведены из строя. В ночь на 11 октября целью противника стал ЦОД «Яндекса» под Владимиром – работу площадки также остановили.

    В результате инцидентов пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск», «Умный дом» и другие. Кроме того, временно были недоступны сайты «Магнита», сети «Вкусно – и точка», «М.Видео», «Ламоды», провайдера «Дом.ру», каршеринг «Делимобиль», «Авито» и сервис поиска недвижимости «Циан».

    Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаку на дата-центры беспрецедентной по масштабу и заявил, что ведомство совместно с Минобороны решает вопрос защиты этих объектов. Кроме того, министерство помогло «Яндексу» найти резервные площадки, чтобы перенести ключевые системы после ударов БПЛА. «Их территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях», – сказал Шадаев РБК.

    В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Интерфаксу», что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в «Яндексе» не раскрывают.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атаки противника на эти объекты в очередной раз подтвердили террористическую тактику Киева.

    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

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    14 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Минцифры помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки после атаки на ЦОДы

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России помогло компании «Яндекс» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство оказало содействие в поиске новых мест для размещения систем «Яндекса». «Минцифры оказало «Яндексу» содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», – сказал министр в комментарии РБК, пишет ТАСС.

    Шадаев добавил, что территориальное распределение мощностей помогает снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. «Яндекс» продолжает восстановительные работы и перенос систем на сторонние площадки.

    В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках, не раскрывая их местоположение.

    Напомним, 11 октября «Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки беспилотников. Девятого октября часть инфраструктуры в Калуге также получила повреждения, а в Сасове Рязанской области после атаки дронов произошел пожар, затронувший часть оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    В воскресенье из-за атаки дронов на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира возник пожар.

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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    13 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Неизвестные подожгли 11 антенн Starlink в Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, расположенных в районе Софии, сообщил депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев, сопредседатель партии «Да, Болгария».

    «Речь идет о секретном объекте под Софией», – заявил Мирчев, отметив, что, по его данным, сожжены 11 антенн из 17.

    Депутат добавил, что направил запросы в Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает представить парламенту дополнительную информацию по этому инциденту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Издание «Днес» пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Германии сообщили о задержании первых подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

    Во вторник в Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

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    14 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться на российский рынок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia проявляют крайнюю заинтересованность в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

    «Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», – сказал он в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, автопроизводители консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка.

    При этом Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение на российский рынок до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки.

    В прошлом месяце автоконцерн оформил права на 10 наименований.

    Он зарегистрировал еще пять товарных знаков.

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    14 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине

    Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».

    «Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.

    Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.

    Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество на данном направлении.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

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    14 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Россия будет биться за возврат своих сворованных активов

    Песков: Россия намерена биться за возврат украденных европейцами активов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет биться за возвращение своих активов, которые были украдены европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и т. д. и т. п., для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

    В воскресенье Евросоюз придумал новый способ украсть у России.

    В прошлом году российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов.

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