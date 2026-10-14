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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям

    NYP: Банки США отказывали клиентам в обслуживании по политическим взглядам

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    @ Shealah Craighead/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Девять крупнейших банков США отказывали клиентам в обслуживании и кредитовании по политическим, религиозным и социальным мотивам, сообщается в докладе Управления контролера денежного обращения США (OCC). Среди пострадавших оказались сторонники Дональда Трампа, христианские организации и представители отраслей, не пользовавшихся поддержкой администрации Джо Байдена.

    В ходе проверки регулятор изучил 100 тыс. жалоб и 50 тыс. внутренних банковских документов. В опубликованном 14 октября докладе объемом 47 страниц рассматриваются действия JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank в 2020–2025 годах, пишет New York Post.

    По данным OCC, банки объясняли отказы в обслуживании репутационными рисками. К ним относили негативные публикации, протесты, критику общественных организаций, а также возможные меры со стороны регуляторов и политиков. Ограничения затрагивали производителей и продавцов оружия, нефтегазовые проекты в Арктике, угольную отрасль, частные тюрьмы, табачный бизнес и производителей электронных сигарет.

    В частности, платежный сервис WePay, принадлежавший JPMorgan Chase, закрыл счет продавца товаров с символикой Трампа и движения MAGA. Основанием стало утверждение, что такая продукция пропагандирует ненависть, насилие или расовую нетерпимость. Внутренняя система проверки отмечала упоминания MAGA, Make America Great и America First в профилях клиентов, на сайтах и в сведениях об операциях. Часть этих критериев появилась после событий в Капитолии 6 января 2021 года.

    WePay также прекращал обслуживание религиозных организаций. В одном из случаев банк сослался на включение клиента в список экстремистских групп, составленный Southern Poverty Law Center. В другом был закрыт счет, предназначенный для сбора средств на судебное оспаривание антидискриминационных законов верующим христианином.

    Банк PNC отказал успешной медиакомпании в кредитной линии после проверки взглядов и связей ее владельцев. Один из них финансировал христианские консервативные организации, другого сотрудники банка охарактеризовали как консервативного политического комментатора. Сотрудник, рекомендовавший отказ, сослался на противоречие публичных позиций владельцев убеждениям и ценностям PNC.

    Wells Fargo, согласно докладу, оказывал давление на платежного оператора, добиваясь прекращения обслуживания религиозной некоммерческой организации из-за ее взглядов на однополые браки. Кроме того, банк отказал в кредитовании двум оружейным компаниям. Его сотрудники опасались реакции администрации Байдена, противников свободного оборота оружия и членов Конгресса.

    Bank of America прекращал обслуживание компаний, управляющих частными тюрьмами, ссылаясь на изменение отношения политиков к этой отрасли. При этом спустя несколько месяцев после прихода администрации Трампа банк попытался восстановить отношения с одним из таких клиентов.

    Проверка выявила отказы организациям с разных сторон политического спектра. Так, Capital One не предоставлял услуги структурам, поддерживавшим кандидатов только одной партии. Банк отказал как организации, выступавшей за репродуктивные права и связанной в его оценке с демократами, так и объединению сторонников права на оружие.

    Все девять банков сообщили OCC о пересмотре своих практик. Однако регулятор счел принятые меры недостаточными.

    Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) объявило о начале расследования. Исполняющий обязанности его директора Марк Паолетта заявил, что ведомство проверит соблюдение федеральных требований и примет соответствующие меры. Глава OCC Джонатан Гулд также сообщил, что управление рассматривает дополнительные действия для пресечения дискриминации клиентов по политическим и религиозным мотивам.

    Проверка последовала за указом Трампа от 7 августа 2025 года, предписывающим банковским регуляторам бороться с политически мотивированным или незаконным отказом в финансовом обслуживании.

    В JPMorgan Chase заявили, что процедуры WePay не соответствовали ожиданиям банка, выявленные недостатки были исправлены, а сам сервис уже прекратил работу. Представитель банка подчеркнул, что его правила запрещают дискриминацию клиентов по политическим или религиозным взглядам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом издание Politico сообщило, что Дональд Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов.

    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    14 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии

    Президент США Трамп анонсировал старт масштабной разведки нефти в Гренландии

    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале масштабных работ по разведыванию запасов нефти, газа и минералов на территории Гренландии.

    О планах масштабной добычи полезных ископаемых на острове американский лидер рассказал в своих социальных сетях, передает РИА «Новости».

    «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, эксперты считают, что запасы легкодоступной нефти в этом регионе превышают показатели почти любой другой страны мира. Кроме того, президент подчеркнул оборонный потенциал острова, отметив, что любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию, где американская система обороны сможет без труда перехватывать беспилотники, ракеты и любые другие новые виды вооружений.

    Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов, однако их освоение осложняется суровыми природными условиями и недостатком инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой. Также в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии. Американская сторона усомнилась в достаточности защиты острова.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 00:06 • Новости дня
    Эксперты назвали российские города с самыми высокими зарплатами

    Новый Уренгой и Салехард возглавили топ городов по уровню зарплат

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидерами по покупательной способности заработков стали северные регионы, тогда как столицы северокавказских республик оказались в конце списка, следует из результатов исследования.

    Первое место среди исследованных городов пятый год подряд занял Новый Уренгой. Чистая зарплата там превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг почти в шесть раз. Вторую строчку занял Салехард, а третью – Анадырь, передает РИА «Новости» итоги своего исследования.

    В первой половине 2026 года средняя начисленная зарплата по России составила 119,2 тыс. рублей, увеличившись на 11,6%. При этом лидером по абсолютной величине доходов стал Анадырь с показателем свыше 238,6 тыс. рублей.

    На втором месте расположилась Москва, где зарабатывают около 194 тыс. рублей.

    В конце списка по покупательной способности оказались Грозный и Нальчик. В этих городах соотношение средней зарплаты и стоимости базовых потребностей составило чуть более двух раз.

    Самые низкие чистые доходы зафиксированы также во Владикавказе, Черкесске, Элисте и Магасе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статистика показала самые высокие зарплаты в семи регионах России. Росстат самые высокие зарплаты зафиксировал на Чукотке. Профессор Сафонов спрогнозировал рост МРОТ до 29 тыс. рублей.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Стало известно о негодовании Трампа из-за Зеленского

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    12 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Советник Трампа обвинил Зеленского в подрыве политики США

    Советник Трампа Брюзевиц заявил о вреде действий Зеленского для политики США

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента США Алекс Брюзевиц заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский подрывает политический курс Дональда Трампа и наносит ущерб американскому народу своими действиями.

    Советник американского лидера Алекс Брюзевиц на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил, что Владимир Зеленский вредит американцам и мешает политике президента США. По словам консультанта, украинский политик нанес удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сразу после объявления о сделке Вашингтона с Москвой и назвал президента США слабым, передает «Газета.Ru».

    «Давайте перестанем притворяться, что он хороший союзник. Если вы все еще поддерживаете с ним связь, вы должны сказать ему, чтобы он прекратил подрывать авторитет Трампа и вредить американскому народу своими действиями», – написал Брюзевиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хамство Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа сочли угрозой для его власти.

    В воскресенье украинский лидер отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Соединенные Штаты пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

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    12 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    Bloomberg: Конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие с Россией, но лишь при условии аналогичных шагов Москвы, выразив сомнения в реализуемости такой сделки.

    Президент Украины Владимир Зеленский вступил в новый конфликтный раунд с президентом США Дональдом Трампом из-за объявленного Вашингтоном «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

    Трамп неожиданно для Киева объявил о договоренностях по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и защите сделки с Владимиром Путиным по экспорту дизельного топлива, после чего Зеленский заявил, что примет перемирие только в случае аналогичных шагов России и «ждет деталей» от США. «Украина поддерживает перемирие, и важно, чтобы Россия поддержала его также», – сказал Зеленский в соцсетях.

    По данным издания, на переговорах в Майами, где делегацию США возглавляли зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, украинской стороне заявили о риске лишиться разведданных и вооружений, если удары по российским НПЗ будут продолжены, что в Киеве восприняли как завуалированную угрозу. Семь сенаторов США из обеих партий выступили с заявлением, что дизельная сделка нарушает запрет Конгресса на импорт российской энергии, а европейские участники встречи не были заранее уведомлены о готовящемся соглашении.

    Bloomberg отмечает, что накануне Трамп публично предложил Зеленскому задуматься об уходе с поста, а ранее их очная перепалка в Овальном кабинете уже приводила к временному замораживанию военной помощи и обмена разведданными. На этом фоне эксперты, в том числе бывший советник Трампа по России Фиона Хилл, предупреждают, что новое обострение грозит Киеву сокращением доступа к данным для ударов по НПЗ и американским вооружениям, тогда как Украина остро нуждается в перехватчиках Patriot и сталкивается с дефицитом финансирования и разрушением экспорта через Черное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Путин и Дональд Трамп дали понять Владимиру Зеленскому, что ожидают от него уступок по энергетическому перемирию. Польское издание Mysl Polska в тот же день назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Киева. В субботу делегации США и Украины прервали переговоры в Майами после объявления Трампом о соглашении по поставкам российского дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    13 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок

    Associated Press: Трамп захотел остаться на третий президентский срок

    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Огайо заявил о желании остаться на посту главы государства на третий срок.

    «Я бы с удовольствием это сделал», – сказал политик в ответ на скандирование толпой лозунга про еще четыре года пребывания у власти, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Вторая каденция действующего американского лидера должна завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, которая была принята в 1951 году, пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

    Несмотря на законодательные ограничения, Трамп неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания. Осенью прошлого года о таких перспективах также заявлял бывший политстратег главы государства Стив Бэннон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа. При этом сам Трамп напомнил о запрете переизбираться на третий срок. Тем временем американский лидер рассказал о знании лазеек для нового президентского срока.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных

    Песков: Кремль не знает о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы имеющихся планах лидера США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Власти России не располагают информацией об обсуждаемых в средствах массовой информации сообщениях о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, передает ТАСС.

    Сообщалось, что американский лидер может пойти на такой шаг и отключить терминалы спутниковой связи Starlink, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Нам об этом ничего не известно», – заявил Песков в ходе брифинга, комментируя данную тему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты предупредили о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты американских разведданных.

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на российские НПЗ.

    Отказ Владимира Зеленского остановить удары по предприятиям вывел Дональда Трампа из себя.

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