МЧС: На заводе в Томске загорелось сушильное оборудование

Tекст: Ольга Иванова

Площадь возгорания на заводе по производству деревянных плит в Томске составляет 1 тыс. кв. метров. Предварительно установлено, что загорелось сушильное оборудование внутри завода, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Сообщение о возгорании поступило по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/1. По предварительной информации, горит сушильное оборудование внутри завода по производству ОСБ-плит», – сообщили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце крупный пожар в центре Томска локализовали.

Перехлест проводов вызвал крупный пожар в Томской области.