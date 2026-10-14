Главу Удомли в Тверской области отстранили от должности из-за дела о коррупции

В Тверской области отстранили от должности главу Удомельского округа Рихтера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Удомельского округа Тверской области 54-летний Рем Рихтер отстранен от должности после задержания по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Тверской области от занимаемой должности отстранен глава Удомельского округа Рем Рихтер в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления», – заявил глава региона Виталий Королев.

Руководитель области подчеркнул, что власти занимают принципиальную позицию в борьбе с коррупцией, а следствию будет оказано полное содействие.

Рихтер занимал должность главы муниципалитета с августа 2016 года. Ранее он работал заместителем начальника отдела по проведению ремонтов на Калининской АЭС и избирался депутатом Удомельской городской думы первого созыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы завели дело о взятке против замглавы администрации Таганрога. В тот же день стало известно, что обвиненный во взятках экс-чиновник Подмосковья погиб в зоне спецоперации на Украине.

А во вторник Басманный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову по делу о взяточничестве.