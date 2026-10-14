В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак

Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США

Tекст: Катерина Туманова

Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.

В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.

Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в случае агрессии со стороны США.

Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США.