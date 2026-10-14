  • Новость часаНовак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выход к морю становится поводом для еще одной африканской войны
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    Контейнеровоз под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
    Матвиенко заявила о появлении имитирующих образование частных вузов
    14 октября 2026, 16:36 • Новости дня

    Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.

    «Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.

    Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.

    Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.

    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

    Комментарии (13)
    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


    Комментарии (6)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости усилить координацию правоохранительных органов и спецслужб с бизнесом на фоне растущих киберугроз.

    Российский лидер отметил, что для нейтрализации киберугроз государству необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, передает ТАСС.

    В частности, требуется «повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    Глава государства также заявил о системном формировании в стране цифрового контура экономики.

    В воскресенье президент запланировал проведение совещания по кибербезопасности.

    Комментарии (5)
    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал системное совещание Путина по кибербезопасности

    В Кремле анонсировали системное совещание Путина по кибербезопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по кибербезопасности, оно не связано с атаками на дата-центры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента достаточно напряженный рабочий день, помимо целой серии встреч непубличного характера, сегодня Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросам повышения информационной безопасности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В совещании будут участвовать зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    По словам пресс-секретаря, совещание носит системный характер и не является реакцией на ситуативные угрозы, такие как атаки на дата-центры.

    Песков добавил, что Россия должна быть готова к вызовам, возникающим из-за попыток некоторых государств использовать технологии искусственного интеллекта в качестве оружия.

    Сбербанк в среду заявил, что его сервисы не пострадали после атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.


    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности.

    «Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также сообщил, что в стране внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также в сфере средств коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин запланировал совещание по кибербезопасности.

    На Петербургском международном юридическом форуме обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать искусственный интеллект и цифровую экономику.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах.

    Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах – от продовольствия до цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности.

    В понедельник глава государства заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

    В воскресенье он запланировал совещание по этой теме.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Ученые впервые обнаружили в России редкую европейскую бабочку

    В Адыгее впервые выявили редкую европейскую бабочку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Южного федерального университета впервые обнаружили в Адыгее редкую европейскую бабочку из семейства листоверток, сообщила сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова.

    «Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире», – заявила Слюнькова РИА «Новости».

    Ранее считалось, что эта бабочка обитает только в Центральной и Западной Европе. По словам специалиста, пока сложно сказать, жил ли данный вид в Адыгее раньше или произошло естественное расширение его ареала из-за схожего климата.

    Слюнькова отметила, что в отличие от многих других листоверток, являющихся вредителями лесного и сельского хозяйства, этот вид абсолютно безопасен для культурных растений. Бабочки, размах крыльев которых составляет 14-16 миллиметров, питаются исключительно дизентерийной блошницей.

    Обнаружение нового вида поможет ученым лучше понять процессы миграции насекомых в условиях изменения климата. Исследования проводятся в рамках масштабного проекта ЮФУ по изучению бабочек-листоверток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые открыли новые виды гигантских кувшинок в Южной Америке.

    Новые виды клопов получили название в честь Тейлор Свифт из-за их внешнего вида.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    AFP: Вашингтон продолжает предоставлять Украине разведывательные данные
    Папа римский пошел на поправку после удаления опухоли в легком
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний
    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов