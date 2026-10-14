Путин поздравил академика Чубарьяна с 95-летием

Президент Владимир Путин личной телеграммой поздравил академика РАН Александра Чубарьяна с 95-летием, отметив его организаторскую и просветительскую деятельность.
«Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом как крупный ученый, признанный специалист в сфере международных отношений и современных политических процессов. И конечно, особо отмечу вашу многогранную организаторскую, просветительскую деятельность на посту директора и научного руководителя Института всеобщей истории, подвижнический вклад в развитие в нашей стране гуманитарных знаний», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента России.
Глава государства также пожелал академику здоровья, бодрости духа и неиссякаемой творческой энергии.
Ранее Александр Чубарьян был удостоен Госпремии России. До этого в интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о важности ухода от европоцентризма в современном учебнике по истории России.