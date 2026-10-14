Власти Ленобласти опровергли фейки о референдуме по переименованию региона

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Ленинградской области опровергли фейки о якобы готовящемся региональном референдуме по переименованию области и повышении на 60% тарифов ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«В инфополе появились дипфейки, касающиеся губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о якобы готовящемся региональном референдуме по переименованию области и о повышении на 60% тарифов на услуги ЖКХ», – заявили в пресс-службе.

Пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов подчеркнул, что оба сообщения являются дезинформацией, созданной с помощью компьютерных технологий. Он уточнил, что референдум о переименовании области не готовится, как и экстренное повышение тарифов ЖКХ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить индексацию тарифов ЖКХ в российских регионах.

В прошлом году МВД предупредило о фейковых каналах губернаторов.