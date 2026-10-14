Оверчук и премьер Таиланда обсудили создание зоны свободной торговли с ЕАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча представителей двух стран состоялась в Доме правительства на полях ежегодной сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает ТАСС.

«Обе стороны поздравили друг друга с предстоящим 130-летием установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией в 2027 году и договорились о расширении торговли и инвестиций, которые по-прежнему обладают значительным потенциалом роста. В связи с этим они намерены форсировать переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между Таиландом и ЕАЭС для создания ощутимых преимуществ для бизнеса и граждан обеих стран», – сообщил официальный представитель канцелярии таиландского премьера Экапхоп Пхиенпхисет.

Особое внимание Москва и Бангкок уделили взаимодействию в сферах сельского хозяйства, безопасности и переходу на экологически чистые источники энергии. Оверчук подчеркнул компетенции России в технологиях атомных станций малой мощности и выразил готовность передать Таиланду соответствующие знания.

В свою очередь Чанвиракун пригласил российских инвесторов к участию в реализации инфраструктурного проекта «Сухопутный мост» на юге королевства. Этот транспортный коридор создается для превращения страны в ключевой логистический хаб региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Оверчук сообщил об обсуждении снижения барьеров в торговле между Россией и Таиландом.

В августе Бангкок заявил о желании торговать с ЕАЭС без пошлин.

В июне Российский фонд прямых инвестиций договорился о развитии инвестиций с Китаем и Таиландом.