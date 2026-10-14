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    14 октября 2026, 16:12 • Новости дня

    Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Азербайджан для участия в форуме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Самолет руководителя российской дипломатии приземлился в аэропорту столицы республики, передает ТАСС.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) служит многонациональной площадкой для решения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между государствами-участниками.

    В состав объединения входят 28 стран, включая Россию, Азербайджан, Китай, Индию, Иран, Египет и Турцию. Статусом наблюдателей обладают США, Белоруссия, Украина, Япония, а также структуры ООН, Лига арабских государств и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел России анонсировало участие Сергея Лаврова в саммите СВМДА в Баку.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провале давления Запада на Азию в сфере энергетики.

    Ранее руководитель российской дипломатии обвинил Европу во вмешательстве в отношения Москвы и государств Центральной Азии.

    13 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Токио пытается использовать работающих в России японских корреспондентов для сбора информации в целях подрыва безопасности страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные случаи происходят не впервые и становятся дополнительным фактором ухудшения российско-японских отношений.

    Япония задействует журналистов, работающих в России, для сбора информации для подрыва безопасности страны, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в России и имеющих статус иностранных журналистов, для сбора информации в целях подрыва безопасности нашего государства вызывают сожаление», – заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что это не единичный случай.

    По ее словам, двустороннее сотрудничество деградирует из-за антироссийского курса японских властей и нежелания Токио прислушиваться к озабоченностям Москвы по поводу ремилитаризации Японии, затрагивающей безопасность на Дальнем Востоке. Произошедшее, отметила она, станет дополнительным фактором, омрачающим отношения стран.

    Захарова призвала Токио одуматься, изменить подход и отказаться от враждебных шагов в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине за шпионаж.

    Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    А ФСБ показала видео задержания японского журналиста.

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    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Япония запросила у России информацию о задержанном за шпионаж журналисте

    Kyodo: Япония запросила у Москвы данные о задержанном за шпионаж журналисте

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Японии запросило у России информацию о задержании по подозрению в шпионаже корреспондента газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи, сообщает Kyodo.

    В Kyodo подчеркнули, что в издании, на которое Юки Имаи работает, выясняют обстоятельства произошедшего и считают приоритетом безопасность своего сотрудника, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва уже предупреждала Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием прессы.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Во вторник в Сахалинской области по подозрению в шпионаже в интересах японских спецслужб задержали журналиста японской газеты.

    Подозреваемый собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    ФСБ показала видео поимки иностранца.

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    14 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии

    Захарова сравнила с бредом слова Вадефуля об отсутствии у России ценностей

    Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях.

    Высказывания немецкого министра иностранных дел о якобы отсутствии у России ценностей вызывают вопросы относительно умственного состояния автора этих слов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «Я прочитала слова главы МИД ФРГ, что у России нет ценностей и она хочет продлить экспансию в отношении Западной Европы. У меня большие вопросы про когнитивные способности тех людей, кто занимает такие должности», – отметила дипломат.

    По ее словам, странно слышать подобные обвинения в адрес страны, которая восстанавливалась после набегов тех же самых государств. Захарова напомнила, что Россия неоднократно возрождалась как союз народов и этносов после попыток ее уничтожить.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что подобные заявления немецких политиков направлены скорее на устрашение собственного населения, а не на реальную оценку ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Мария Захарова назвала правительство Германии неудачниками.

    Захарова обвинила Берлин в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков».

    В прошлом месяце Захарова связала антироссийские обвинения немецких властей с выборами в Германии.

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    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

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    14 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

    Посол Кореи заявил о желании Hyundai и Kia вернуться на российский рынок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia проявляют крайнюю заинтересованность в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

    «Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», – сказал он в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, автопроизводители консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка.

    При этом Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение на российский рынок до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки.

    В прошлом месяце автоконцерн оформил права на 10 наименований.

    Он зарегистрировал еще пять товарных знаков.

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    14 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине

    Мелони предложила выбрать представителя ЕС для мирных переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Евросоюза согласовать единую позицию и назначить общего представителя для мирных переговоров по Украине.

    Мелони считает необходимым определить общего делегата от ЕС для участия в переговорах по украинскому урегулированию с мандатом от всех 27 стран объединения, передает РИА «Новости».

    «Я продолжаю настаивать на том, чтобы 27 стран определили авторитетную фигуру, наделенную общим мандатом и способную донести до переговорного стола позицию Европы», – заявила Мелони.

    Она отметила, что в случае провала согласования единой кандидатуры полномочиями можно наделить узкую группу стран, например Францию, Германию и Британию. По ее словам, Европа не должна оставаться в стороне, поскольку условия мира на Украине напрямую затрагивают европейскую безопасность.

    Мелони добавила, что Евросоюз не должен действовать вразнобой, так как внутренние разногласия по поводу форматов переговоров производят инфантильное впечатление и демонстрируют незрелость.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В субботу Вашингтон пообещал продолжить посредничество на данном направлении.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем пообещал Зеленскому «несокрушимую поддержку».

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

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    14 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков: Россия будет биться за возврат своих сворованных активов

    Песков: Россия намерена биться за возврат украденных европейцами активов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет биться за возвращение своих активов, которые были украдены европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Есть ли перспективы проблемы с возвращением наших активов, которые сворованы европейцами и удерживаются ими? Да, есть, очевидно. Но в любом случае российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на всех направлениях. Это юридическая работа, судебное разбирательство, судебные преследования и т. д. и т. п., для того чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России.

    В воскресенье Евросоюз придумал новый способ украсть у России.

    В прошлом году российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов.

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    14 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Узбекистан и Россия договорились о контрактах на 4,7 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов сообщил о подготовке новых совместных проектов и контрактов с Россией на 4,7 млрд долларов.

    Ведомства и компании Узбекистана и России прорабатывают пакет новых инициатив по подготовке новых совместных проектов и контрактов на 4,7 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    «По итогам двух важных мероприятий с Российской Федерацией у нас подписан пакет инициатив практически на 4,7 млрд долларов. Туда входят инвестиционные проекты, туда входят и торговые контракты», – заявил глава департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов.

    На минувшей неделе в Фергане состоялись заседание Совета регионов Узбекистана и России, а также 27-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Достигнутые договоренности охватывают практически все промышленные направления, отметил Тургунов. Речь идет об электротехнике, химии, нефтехимии, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, транспорте, строительных материалах, легкой и пищевой промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о росте товарооборота России и Узбекистана.

    В прошлом месяце Москва и Ташкент договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией. Летом две страны создали офис социальных инициатив.

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    14 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков назвал вымыслом газетный шум вокруг украинского урегулирования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в прессе сейчас появляется множество не соответствующих действительности слухов о процессе урегулирования ситуации на Украине.

    «Очень много сейчас идет газетного шума насчет этого всего. Очень много всего в этом шуме не соответствует действительности, является вымыслом», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил о работе по украинскому урегулированию в дискретном режиме.

    Пресс-секретарь президента оценил попытки Дональда Трампа вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    В понедельник Москва выразила признательность США за усилия в этом направлении.

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    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    МИД: Проведение российско-арабского саммита остается на повестке дня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение российско-арабского саммита остается в повестке дня, однако для его организации необходимо дождаться нормализации обстановки на Ближнем Востоке, сообщил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    «Что касается отдельного российско-арабского саммита, вопрос, безусловно, в повестке дня. Мы подбираем подходящее время для этого. Конечно, это уже будет не в текущем году», – заявил Борисенко, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Москва рассчитывает реализовать план проведения саммита после того, как ситуация в регионе стабилизируется.

    Кроме того, замминистра отметил, что Россия пока не получала специальных запросов о посредничестве в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. При этом Москва находится в контакте с Эр-Риядом и довела до представителей движения «Ансар Аллах» сигнал о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.

    Во вторник хуситы пригрозили ударами по интересам США на Ближнем Востоке.

    В понедельник Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против них.

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    14 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Священник объяснил особую ценность Покрова Богородицы для защитников России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ Богородицы на протяжении столетий помогал русским воинам сохранять мужество и надежду в самые тяжелые моменты истории, заявил газете ВЗГЛЯД священник Владислав Береговой. По его словам, праздник Покрова объединяет миллионы верующих, которые обращаются к Божией Матери с молитвами о защите, мире и возвращении близких домой.

    «На протяжении столетий воины молились Божьей Матери о защите, об укреплении духа, о силах в самые тяжёлые минуты. Образ Богородицы шёл с русским воинством через все переломные моменты истории. Он стал символом надежды, мужества и уверенности, что даже перед лицом страшных испытаний нельзя терять веру», – подчеркнул священник.

    В основе праздника лежит церковное предание о явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя. Во время всенощного бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как она распростерла над молящимися свое покрывало – омофор. Верующие восприняли это как знак заступничества и защиты города.

    Хотя предание связано с Византией, особое распространение праздник получил на Руси. Его установление связывают с князем Андреем Боголюбским в XII веке. По его указу был построен один из древнейших храмов, посвященных Покрову, – храм Покрова на Нерли.

    Береговой также напомнил о почитании Богородицы в Дивееве, которое в православной традиции считается одним из ее земных уделов – мест особого покровительства. «Святые отцы говорят, что Богородица после своего Успения не оставила мир. Стала Заступницей. Ходатаицей. И Ей дана особая благодать – покрывать и спасать землю Русскую», – сказал священник.

    Говоря об исторической памяти, он обратился к событиям Смутного времени и Отечественной войны 1812 года. Береговой напомнил о Казанской иконе Божией Матери, сопровождавшей ополчение Минина и Пожарского, и о молитве русских воинов перед Смоленской иконой накануне Бородинского сражения.

    Священник также пересказал предание о явлении Богородицы Тамерлану во сне, после которого завоеватель отказался от похода на Москву. Отдельно он упомянул рассказ об облете столицы с Тихвинской иконой в 1941 году, оговорив, что историки до сих пор спорят о достоверности этого события.

    Сегодня, продолжил Береговой, к Богородице обращаются семьи участников специальной военной операции.

    «И сегодня, когда наши ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, многие молятся о них. Просят Пресвятую Богородицу сохранить им жизнь, уберечь от опасности, помочь вернуться домой», – отметил он. По словам священника, молитва дает верующим ощущение поддержки и помогает сохранять силы перед лицом испытаний.

    Журналист, обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев отметил особую связь праздника с воинской традицией. «День Покрова Пресвятой Богородицы веками был главным праздником русского воинства: в его честь освящали храмы, о тех событиях вспоминали перед тем, как идти в бой», – рассказал он.

    Афанасьев привел версию предания, согласно которой после явления Богородицы буря разметала корабли осаждавших Константинополь. По его мнению, именно чудо Богородицы привело Россию к православной вере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили помощь Дмитрия Донского в победах России.

    В мае священник храма Святого равноапостольного великого князя Владимира Алексей Кузнецов рассказал о покровительстве святого Георгия Победоносца русскому воинству. Ранее в РПЦ призвали существенно увеличить число военных священников.

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    14 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Российского рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, задержан в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.

    Музыканта остановили в Жамбылской области после пересечения границы со стороны Киргизии, так как в его автомобиле обнаружили запрещенные вещества, передает ТАСС.

    В департаменте полиции региона уточнили, что инцидент произошел 13 октября на пограничном пункте «Кордай».

    При въезде в Казахстан машину исполнителя досмотрели полицейские и сотрудники погранслужбы Комитета национальной безопасности. У россиянина обнаружили и изъяли наркотическое средство.

    В отношении Бакирова возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков, ведется досудебное расследование. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

    За контрабанду запрещенных веществ местное законодательство предусматривает различные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранительные органы задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках.

    В феврале полиция Стамбула задержала известных местных артистов по аналогичным обвинениям.

    В 2024 году российского рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в Сети.

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