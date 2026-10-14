Пакистан предложил России расширить сотрудничество в торговле и энергетике

Офис президента Пакистана: Зардари призвал к расширению связей с Россией

Tекст: Денис Тельманов

«Президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал к расширению сотрудничества с Россией в области торговли, энергетики, промышленного развития, региональных связей и борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении офиса пакистанского лидера, передает РИА «Новости».

Зардари подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются независимо от геополитической обстановки. Он назвал Россию важным партнером и выразил заинтересованность в расширении взаимодействия в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, пакистанский президент заявил о необходимости скорейшего возобновления прямого авиасообщения и улучшения условий грузовых перевозок между двумя странами.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе переговоров Колокольцев отметил существенное продвижение сотрудничества правоохранительных органов двух государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта.

Исламабад пригласил Москву участвовать в развитии гидроэнергетики страны.

В прошлом месяце пакистанский посол анонсировал визит премьера Пакистана в Россию до конца года.