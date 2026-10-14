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    14 октября 2026, 15:58 • Новости дня

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов

    Минцифры помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки после атаки на ЦОДы

    Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России помогло компании «Яндекс» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство оказало содействие в поиске новых мест для размещения систем «Яндекса». «Минцифры оказало «Яндексу» содействие в предоставлении дополнительных площадок для переноса ключевых систем. Несмотря на беспрецедентную атаку на ЦОДы, компании удалось оперативно перевести работу ключевых систем на заранее подготовленные резервные площадки», – сказал министр в комментарии РБК, пишет ТАСС.

    Шадаев добавил, что территориальное распределение мощностей помогает снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов при серьезных повреждениях. «Яндекс» продолжает восстановительные работы и перенос систем на сторонние площадки.

    В пресс-службе «Яндекса» отметили, что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и резервные мощности на независимых площадках, не раскрывая их местоположение.

    Напомним, 11 октября «Яндекс» остановил работу дата-центра во Владимире из-за последствий атаки беспилотников. Девятого октября часть инфраструктуры в Калуге также получила повреждения, а в Сасове Рязанской области после атаки дронов произошел пожар, затронувший часть оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе».

    В воскресенье из-за атаки дронов на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира возник пожар.

    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


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    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    13 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Неизвестные подожгли 11 антенн Starlink в Болгарии

    Tекст: Антон Антонов

    Двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX, расположенных в районе Софии, сообщил депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев, сопредседатель партии «Да, Болгария».

    «Речь идет о секретном объекте под Софией», – заявил Мирчев, отметив, что, по его данным, сожжены 11 антенн из 17.

    Депутат добавил, что направил запросы в Государственное агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает представить парламенту дополнительную информацию по этому инциденту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Издание «Днес» пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы Германии сообщили о задержании первых подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше.

    Во вторник в Германии задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

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    13 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Команда «Яндекса» показала профессионализм и эффективность в условиях форс-мажора

    Плуготаренко: Дата-центры перешли в категорию критической инфраструктуры

    Восстановление ключевых сервисов «Яндекса» в течение часов после ударов по трем дата-центрам показало эффективность работы инженеров компании и устойчивость ее технической базы, заявил газете ВЗГЛЯД член Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что физическая защита цифровой инфраструктуры становится столь же значимой задачей, как противодействие киберугрозам.

    «События последних дней, связанные с ударами по инфраструктуре «Яндекса», показали, что устойчивость цифровой экосистемы сегодня проверяется не только киберугрозами, но и вполне физическими событиями – пожарами, авариями, прямыми атаками (к сожалению). И ключевым навыком становится не способность избежать инцидента, а способность удержать доступность сервисов, когда он уже случился», – говорит Плуготаренко.

    По его словам, работу команды «Яндекса» в данной ситуации можно рассматривать как уникальный пример профессионализма и невероятной эффективности. «Важно понимать: это проблема не одной страны и не одной компании. Мировой опыт показывает, насколько тяжелыми бывают последствия, когда дата-центр выходит из строя физически», – поясняет он.

    В качестве примера эксперт привел зарубежные случаи повреждения дата-центров. Так, пожар в государственном центре обработки данных NIRS в южнокорейском Тэджоне летом 2026 года остановил работу сотен государственных сервисов. Восстановление заняло около трех месяцев, а часть информации, не имевшей резервных копий, была утрачена. Другой пример – пожар в дата-центре OVHcloud в Страсбурге в 2021 году. Тогда один из корпусов полностью сгорел, миллионы сайтов оказались недоступны. Клиенты, хранившие резервные копии в том же здании, потеряли данные.

    «Это универсальный урок: физический форс-мажор проверяет не маркетинговые цифры доступности, а реальную архитектуру», – заявил член РОЦИТ.

    В связи с этим он отметил работу команды «Яндекса» в чрезвычайной ситуации. «Когда под удар попали один за другим сразу три дата-центра, задача стояла не просто локализовать последствия и оценить ущерб, а сохранить связность всей сложнейшей экосистемы – в условиях, когда часть оборудования вышла из строя физически, а сроки поставок замены могут растянуться на месяцы. Тем не менее ключевые пользовательские сервисы начали восстанавливаться в течение часов, а не дней, недель или месяцев», – сказал эксперт. По его мнению, это результат не только самоотверженности инженеров, но и продуманной архитектуры – геораспределения и резервирования мощностей.

    Плуготаренко также отметил готовность российского IT-рынка помочь «коллегам по цеху»: «Когда один из крупнейших игроков временно теряет часть мощностей, рынок не «сыплется»: происходит быстрое перераспределение нагрузки и кооперация между компаниями – ради стабильности цифровых сервисов и доступа пользователей к ним. Оперативная консолидация ресурсов в ответ на реальный физический ущерб – признак взрослой экономики и ответственности ее игроков».

    Он добавил, что несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку последних лет, отечественный «Цифровой контур» продолжает рост – по оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, оборот цифровых компаний в России достиг за прошлый год 21 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

    «Поэтому главный вывод не про отдельную компанию, а про всю отрасль. Мы привыкли называть это «ИТ», «цифровыми сервисами», «облаком» – но, как показали события последних дней, даже у облака есть вполне земные адрес, электричество и стены. Дата-центр окончательно перешел из категории «ИТ-объект» – в категорию критической инфраструктуры, со всей сопутствующей ценой: резервными площадками, геораспределением, физической защитой и страхованием», – полагает член РОЦИТ.

    «И конечно, хочется пожелать сил и успехов команде «Яндекса»: компания не просто латает дыры, а перестраивает логику работы с данными. Внедрение принципов географического резервирования и децентрализации мощностей – это самая серьезная и нужная сегодня работа, и ее быстрая реализация позволяет заявить о наших цифровых сервисах как об одних из лучших в мире.
    Коммуникация «Яндекса» со своими пользователями (гражданами и компаниями) показывает: удобство пользователей остается для компании приоритетом даже в условиях форс-мажора, и это заслуживает уважения», – подчеркнул Плуготаренко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников. Минцифры и Минобороны обсудили защиту российских дата-центров от беспилотников.

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    14 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    РЖД пообещали построить в 2026 году новый плацкарт с удлиненными полками

    РЖД анонсировали создание нового плацкартного вагона с двухметровыми полками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2026 году в России планируется построить новый плацкартный вагон габарита Т с удлиненными полками, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

    Новый плацкарт с удлиненными полками построят в России в 2026 году, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

    «Продолжаем развивать линейку вагонов габарита Т. В прошлом году мы запустили штабной купейный. В этом году мы должны вместе с коллегами с Тверского вагоностроительного завода сделать, изготовить вагон плацкартный», – заявил Колесников, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что вагоны габарита Т отличаются увеличенными размерами по сравнению со стандартными.

    Кроме того, ведется разработка вагонов-ресторанов, СВ и люкс в аналогичном габарите, а также их модификаций.

    В 2025 году между Москвой и Петербургом начали курсировать купейные вагоны габарита Т. В них полки увеличены до двух метров, проход расширен на 9 см, а спальные места – на 15 см. Вместимость такого вагона составляет 40 мест вместо привычных 36.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом РЖД сообщили, что в новых вагонах СВ появятся душ и удлиненные полки. До этого компания анонсировала запуск новых плацкартов.

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    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

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    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    14 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Росатом запланировал за два года охватить своей деятельностью весь мир

    Лихачев: Деятельность Росатома охватит все части мира в ближайшие два года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие два года деятельность компании распространится на все регионы мира из-за глобальной потребности в дешевой и чистой энергии.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» рассказал о планах компании по расширению географии присутствия, пишет ТАСС.

    «Наверное, все части. У нас же, по большому счету, нет никаких ограничений», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о территориях, которые корпорация намерена охватить в ближайшие два года.

    Он добавил, что на данный момент все страны планеты испытывают потребность в недорогих и экологически чистых источниках энергии. По его словам, заинтересованной стороной в повестке корпорации может выступить любое государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Алексей Лихачев заявил об общепризнанном лидерстве Росатома на мировом рынке.

    Ранее госкорпорация договорилась о сборке накопителей энергии в Египте.

    До этого Служба внешней разведки сообщила о попытках Брюсселя заставить Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом.

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    14 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    В Волгоградской области началось строительство нового этапа моста через Волгу

    В Волгоградской области начали строить новый участок коридора «Север – Юг»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о начале строительства второго этапа третьего пускового комплекса моста через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Возведение второго этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу стартовало в Волгоградской области, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы приступили к работам. Уверен, что задачи выполним в установленные сроки, и Волгоградская область – опорный регион – в полном объеме обеспечит транспортировку грузов, перевозку пассажиров по коридору «Север – Юг», – заявил Бочаров.

    Новая автомобильная дорога протяженностью 9,7 км соединит первый этап комплекса, движение по которому было открыто в декабре 2024 года, с транспортной развязкой у Краснослободска. Проект включает строительство четырехполосной трассы, шести мостовых сооружений и укладку десяти водопропускных труб.

    На реализацию проекта из федерального бюджета в течение шести лет будет выделено 14,3 млрд рублей. Строящийся объект имеет стратегическое значение для развития как региона, так и страны в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД заявил о намерении России продолжить развитие транспортного коридора «Север – Юг» вместе с Азербайджаном.

    До этого министр Никитин сообщил о подготовке контракта по коридору «Север – Юг».

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    14 октября 2026, 06:59 • Новости дня
    Число публичных каналов в мессенджере «Макс» выросло на 58%

    Количество публичных каналов в мессенджере «Макс» достигло 530 тыс.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По итогам третьего квартала количество публичных каналов в мессенджере «Макс» перешагнуло отметку в 530 тыс., продемонстрировав рост на 58% по сравнению с предыдущим кварталом.

    За третий квартал количество публичных каналов в мессенджере «Макс» выросло на 58% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и превысило 530 тыс., передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса аналитики MyDash.

    Число новых публикаций увеличилось на 34% и достигло 51 млн. Количество подписок на публичные каналы выросло на 39% и составило более 355 млн. Самой популярной у читателей стала категория «Новости и СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 90 млн пользователей. До этого популярность азиатских мессенджеров в России резко выросла. Сообщалось также, что в Max зарегистрировались 100 млн человек.

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    14 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

    Фигурант дела о кибератаке на «Додо пиццу» Фридман отправлен под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца».

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца». Обвиняемый Денис Фридман будет находиться под домашним арестом до 8 декабря 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Додо пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки.

    Ранее на прошлой неделе хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. В Дании произошла утечка личных данных почти 9 млн человек.

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    14 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Одновременное повреждение нескольких дата-центров стало беспрецедентным испытанием для «Яндекса». Однако компании удалось за несколько дней восстановить большую часть сервисов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты связывают это с готовностью инженеров компании к подобным инцидентам и развитием распределенной инфраструктуры серверов, но отмечают, что для полного восстановления могут потребоваться дополнительные мощности и содействие государства.

    «Одновременное повреждение сразу нескольких дата-центров – событие исключительное: в России такого не было, в мире подобные случаи единичны», – говорит Илья Кананыкин, директор Ассоциации больших данных. По его словам, последствия такого удара не устраняются за часы, речь идет о тяжелой круглосуточной работе больших инженерных команд.

    При этом «Яндексу» потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью восстановить большую часть сервисов. Это свидетельствует, что компания заранее готовилась к возможным инцидентам: в частности, прорабатывала способы оперативного решения проблем в случае повреждения технологической инфраструктуры и создавала распределенную сеть независимых дата-центров, указал Кананыкин.

    Схожей точки зрения придерживается Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследования интернета. По ее словам, часть сервисов восстановлена полностью, а часть – пока не вышла на стабильную работу, наблюдаются отдельные сбои. Процесс требует не только времени, но и институциональной поддержки.

    «Даже крупнейшая технологическая компания не может в короткие сроки найти свободные мощности необходимого масштаба. На мой взгляд, содействие государства здесь критически важно: оно позволит оперативнее привлечь дополнительные площадки и ускорить восстановление инфраструктуры», – рассуждает собеседница.

    По ее оценкам, гарантировать полную защищенность дата-центров от внешних воздействий невозможно, а оперативно в короткие сроки перенести действующий ЦОД в другую локацию – технически сложная задача. «Поэтому одним из наиболее эффективных способов снижения рисков остается заблаговременное размещение резервных серверов на географически удаленных площадках», – считает Левова.

    Эксперт также призвала пользователей с пониманием отнестись к сбоям в работе некоторых сервисов. «Яндекс» не несет вины за сложившуюся ситуацию, и здесь особенно важна лояльность и поддержка пользователей в адрес одной из самых инновационных российских компаний», – заключила директор по стратегическим проектам.

    Напомним, за последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса». Так, в ночь на 8 октября беспилотники атаковали ЦОД в городе Сасово Рязанской области, в результате чего на объекте произошел пожар, а работа площадки была полностью остановлена. На следующий день дроны ударили по дата-центру в Калуге – несколько модулей объекта полностью выведены из строя. В ночь на 11 октября целью противника стал ЦОД «Яндекса» под Владимиром – работу площадки также остановили.

    В результате инцидентов пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск», «Умный дом» и другие. Кроме того, временно были недоступны сайты «Магнита», сети «Вкусно – и точка», «М.Видео», «Ламоды», провайдера «Дом.ру», каршеринг «Делимобиль», «Авито» и сервис поиска недвижимости «Циан».

    Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаку на дата-центры беспрецедентной по масштабу и заявил, что ведомство совместно с Минобороны решает вопрос защиты этих объектов. Кроме того, министерство помогло «Яндексу» найти резервные площадки, чтобы перенести ключевые системы после ударов БПЛА. «Их территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях», – сказал Шадаев РБК.

    В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Интерфаксу», что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в «Яндексе» не раскрывают.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атаки противника на эти объекты в очередной раз подтвердили террористическую тактику Киева.

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    14 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Яндекс восстановил большинство функций Станций, ТВ и чата с Алисой AI

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство возможностей умных колонок, телевизоров и чата с Алисой AI вновь доступны пользователям, сообщил «Яндекс». Компания продолжает восстановление сервисов: некоторые функции пока отключены или работают нестабильно.

    В чате с Алисой AI заработали режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, обработка файлов и картинок. Доступен и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом, где можно оживлять фотографии и объединять два снимка, говорится в заявлении компании.

    На телевизорах с YaOS и Станции Макс, подключенной к телевизору по HDMI, восстановлены просмотр фильмов и сериалов, поиск и магазин приложений. На умных устройствах вновь доступны утреннее шоу Алисы, прогноз погоды, ответы на вопросы, таймеры, будильники и напоминания. Все функции ИИ-наушников Яндекс Дропс также работают.

    Пользователи могут подключать устройства и управлять ими через приложение «Дом с Алисой», создавать и запускать сценарии умного дома, пользоваться ИИ-камерой и смотреть трансляции с нее. При этом подключение и работа партнерских устройств умного дома пока могут сопровождаться сбоями.

    Недоступными остаются звонки между Станциями, режим «Посмотреть» в чате, система рекомендаций контента и караоке на телевизорах с YaOS.

    Нестабильная работа возможна при одновременном воспроизведении музыки на нескольких колонках, использовании сказок и радионяни. Кроме того, если в доме несколько Станций, на команду могут откликнуться сразу все устройства, которые ее услышали, вместо ближайшего.

    «Если какая-то функция у вас пока не работает или ведёт себя непривычно, пожалуйста, немного подождите – перезагружать колонку или менять настройки не нужно», – пояснили в «Яндексе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов.

    Сервисы по аренде недвижимости ограничили работу из-за сбоя.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за проблем в компании.

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