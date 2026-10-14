Самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа

Самолет-разведчик НАТО курсировал у Калининградской области почти 4,5 часа

Tекст: Ольга Иванова

Зарегистрированный в США разведывательный самолет НАТО находился вблизи Калининградской области почти четыре с половиной часа, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет-разведчик Bombardier Artemis II прилетел в район Калининградской области с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, после чего на протяжении почти 4,5 часа курсировал вокруг российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы, а также сектора над нейтральными водами Балтийского моря», – рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что на этой неделе появление борта около российского эксклава зафиксировано впервые. До этого самолет пролетал над центральными частями балтийских республик и выполнял семичасовое патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

Отмечается, что при выполнении черноморского рейса борт не пересекал границ прибрежных государств, заходя лишь в воздушное пространство Румынии для взлета и посадки. Кроме того, полеты Bombardier Artemis II проходят на высоте около 10,5 км вне установленных для гражданских судов маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

В воскресенье военный самолет ФРГ был замечен возле границы с Калининградской областью.

В пятницу британский самолет-разведчик вернулся на базу после патрулирования у российских границ.