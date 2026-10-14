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    14 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    У берегов Турции нашли древнейшее в мире затонувшее судно

    Минкультуры Турции: Археологи обнаружили древнейшее в мире затонувшее судно

    Tекст: Мария Иванова

    Группа ученых из университета Акдениз обнаружила у турецкого острова Кекова обломки древнейшего в мире затонувшего торгового судна.

    «Мы обнаружили следы древнейшего в мире затонувшего судна. Обнаруженные амфоры, которым 4,7 тыс. лет, позволяют получить информацию о морской торговле на берегах Турции. Предположительно, эти сосуды использовались для транспортировки оливкового масла или вина, они свидетельствуют о торговле и межкультурной коммуникации в Восточном Средиземноморье», – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает РИА «Новости».

    По его словам, анализ показал, что найденные на судне амфоры, вероятнее всего, были изготовлены в долине реки Иордан. Подобные сосуды ранее находили в Египте, на Крите и на руинах Трои.

    Министр добавил, что особый интерес представляет амфора с двумя отверстиями и девятью символами. По предположению ученых, она могла служить маслобойкой, что указывает на возможность производства моряками масла или сыра во время долгих плаваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце археологи нашли тысячи керамических сосудов с древнего корабля у берегов Антальи.

    В январе ученые обнаружили руины монастыря византийских монахов в Египте.

    12 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США

    Американцы Холл и Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике

    Нобелевскую премию по экономике получили ученые из США
    @ nobelprize.org

    Tекст: Вера Басилая

    Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции присудил премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год американцам Роберту Холлу и Майклу Вудфорду.

    Ученых Роберта Холла и Майкла Вудфорда отметили наградой «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации», передает ТАСС.

    Премия по экономике была основана Государственным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия финансовой организации. Она присуждается по тем же правилам, что и классические нобелевские номинации, а денежная часть отчисляется Нобелевскому фонду. Правом номинировать кандидатов обладают члены академии, лауреаты прошлых лет и профессора скандинавских университетов.

    Всего с 1969 по 2025 год награда присуждалась 57 раз, ее получили 99 ученых.

    В разные годы трое наших соотечественников были удостоены этой премии. В 1971 году ее получил Саймон Кузнец, в 1918–1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, затем эмигрировавший в США. Он был награжден за «эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к более глубокому пониманию экономических и социальных структур и процесса развития». В 1973 году за развитие метода «затраты – выпуск» был награжден американский ученый российского происхождения Василий Леонтьев,

     В 1975 году премией был отмечен советский математик и экономист Леонид Канторович. Совместно с американским ученым Тьяллингом Купмансом его наградили за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Шведская королевская академия наук назвала лауреатов Нобелевской премии по экономике. Обладателями премии стали американские ученые Джоэль Мокир и Питер Хауит, а также французский исследователь Филипп Агьон за объяснение инновационного экономического роста.

    Один из обладателей этой награды Агьон дал Европе совет по поводу отношений с США и Китаем.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Ситуацию на Украине решили обсудить на заседании правительства Турции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта будет обсуждаться на заседании кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 12 октября, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Как уточнил источник, заседание пройдет в Анкаре, передает РИА «Новости».

    «Ситуация вокруг урегулирования конфликта на Украине будет в повестке заседания», – заявил собеседник агентства.

    Отмечается, что главной темой встречи станет кризис на фондовом рынке. Кроме того, участники обсудят ситуацию вокруг Ирана и Газы. По итогам заседания ожидается традиционное обращение Эрдогана к нации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Турция не получала обращений для возобновления мирных переговоров в Стамбуле.

    В июне Эрдоган оценил слова президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил желание Анкары помочь урегулированию конфликта.

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    14 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Российские разработки роев беспилотников превзошли мировые аналоги

    Глава РАН Красников: Российские алгоритмы для роев БПЛА превосходят мировые

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемые российскими учеными алгоритмы для управления роями беспилотников превосходят зарубежные разработки по эффективности взаимодействия, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Наши новые подходы не только сопоставимы с мировыми, но иногда и превосходят их, например, по эффективности взаимодействия и выработке стратегии для роя беспилотников», – заявил академик в интервью РИА «Новости».

    По его словам, применение роев в настоящее время является основным трендом в сфере развития беспилотной авиации. Ученый пояснил, что сегодня один оператор способен эффективно управлять лишь одним или двумя аппаратами, однако количество дронов растет, а задачи усложняются.

    Для решения проблемы управления большими группами множество коллективов работает над созданием алгоритмов, позволяющих беспилотникам взаимодействовать с учетом меняющейся обстановки и неполной информации, добавил Красников.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказывал о роли нейросетей в перехвате дронов.

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    13 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Засуха в Британии обнажила остатки поселений бронзового века

    Independent: В Британии на дне водохранилища нашли поселения бронзового века

    Tекст: Мария Иванова

    В британском графстве Девон на территории частично пересохшего водохранилища Фернворти нашли каменные хижины возрастом около 4 тыс. лет.

    Остатки доисторических поселений, включая восемь круглых домов, показались на поверхности после сильной летней жары, которая привела к падению уровня воды в водохранилище до 30% от максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Ученые считают, что люди жили в этом районе как минимум с 2300 года до нашей эры. Перед наполнением водохранилища в 1942 году археологи уже находили там древнюю керамику и артефакты эпохи Тюдоров, связанные с добычей олова, а также монеты 1540 года. Само поселение, по оценкам специалистов, было заброшено около 1000 года до нашей эры.

    Из-за аномально засушливого лета в Великобритании пострадали многие водоемы. На данный момент 12 из 31 водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину, а восемь находятся на критически низком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе аномальная засуха оставила Британию без овощей.

    В прошлом году в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    12 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Польше

    Туск: В Германии задержали граждан Турции за поджог шлюза Starlink в Польше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая полиция арестовала двоих граждан Турции по подозрению в поджоге наземного шлюза спутниковой связи Starlink под Варшавой, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

    Возгорание на станции с наземным шлюзом спутниковой связи произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Воля Кробовская. Этот объект обслуживает Европейский регион, включая Украину, заявил Туск, передает ТАСС.

    «По заданию польских спецслужб германская полиция задержала двоих турецких граждан, подозреваемых в поджоге шлюза Starlink в Мазовии», – сообщил глава польского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции премьера Польши Дональда Туска назвали «истеричным евроястребом» из-за «Северных потоков».

    В прошлом году Туск потребовал от Владимира Зеленского данные об устроивших диверсию в Польше украинцах.

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    12 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Несколько человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

    Туристический автобус перевернулся в Анталье после ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием туристического автобуса, который в результате перевернулся, есть пострадавшие.

    «Пассажирский автобус перевернулся на трассе Ыспарта – Анталья в результате ДТП, пострадали несколько человек», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал AHaber.

    Из-за аварии часть трассы была перекрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек.

    В мае десятки людей пострадали в аварии с автобусом в Турции.

    В прошлом году российские туристы пострадали в аварии с автобусом в Анталье.

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    12 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Ученые МГУ раскрыли детали готовящейся миссии к астероиду Апофис

    МГУ начал подготовку миссии для изучения происхождения астероида Апофис

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель директора НИИЯФ МГУ Владислав Оседло сообщил, что готовящаяся российская миссия к астероиду Апофис позволит получить уникальные данные о его происхождении.

    Российский аппарат поможет дистанционно изучить элементный состав небесного тела, передает ТАСС.

    «Один из [приборов, которые планируются к установке на борту,] – гамма-спектрометр. По гамма-излучению вещества можно дистанционно определять его элементный состав и получить принципиально новую информацию о происхождении и эволюции вещества астероида», – рассказал Оседло.

    Астероид размером около 350 метров приблизится к планете на расстояние 32 тыс. км 13 апреля 2029 года. Ученый отметил, что сближение станет уникальным физическим экспериментом, который позволит изучить влияние гравитационного поля Земли на поверхность объекта.

    Технические параметры космического аппарата в настоящее время прорабатывают специалисты вуза. Для наблюдений за Апофисом вблизи также запланированы миссии НАСА и Европейского космического агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца у японского космического зонда «Хаябуса-2» сломался последний двигатель. Летом этот аппарат успешно пролетел мимо астероида Торифунэ.

    В прошлом году эксперты объяснили исчезновение данных НАСА об астероиде.

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    14 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    Ученые впервые обнаружили в России редкую европейскую бабочку

    В Адыгее впервые выявили редкую европейскую бабочку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Южного федерального университета впервые обнаружили в Адыгее редкую европейскую бабочку из семейства листоверток, сообщила сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова.

    «Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире», – заявила Слюнькова РИА «Новости».

    Ранее считалось, что эта бабочка обитает только в Центральной и Западной Европе. По словам специалиста, пока сложно сказать, жил ли данный вид в Адыгее раньше или произошло естественное расширение его ареала из-за схожего климата.

    Слюнькова отметила, что в отличие от многих других листоверток, являющихся вредителями лесного и сельского хозяйства, этот вид абсолютно безопасен для культурных растений. Бабочки, размах крыльев которых составляет 14-16 миллиметров, питаются исключительно дизентерийной блошницей.

    Обнаружение нового вида поможет ученым лучше понять процессы миграции насекомых в условиях изменения климата. Исследования проводятся в рамках масштабного проекта ЮФУ по изучению бабочек-листоверток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ученые открыли новые виды гигантских кувшинок в Южной Америке.

    Новые виды клопов получили название в честь Тейлор Свифт из-за их внешнего вида.

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    12 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    Движение судов в Босфоре перекрыли из-за поломки танкера

    Движение судов в Босфоре временно остановилось в обоих направлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в проливе Босфор приостановлено в обоих направлениях из-за поломки следовавшего в Италию танкера, сообщает DHA.

    По данным DHA, инцидент произошел около 19:10 по местному времени, сообщают «Вести».

    Танкер длиной 107 метров, следовавший из Болгарии в Италию, столкнулся с отказом двигателя. К аварийному судну направлены несколько буксиров, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Ранее судоходство в проливе нарушалось из-за аналогичной поломки сухогруза Queen Bee, идущего под флагом Панамы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом движение судов в Босфоре частично восстановили после поломки сухогруза. В мае движение в проливе перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию сухогруза.

    В прошлом году Босфор также перекрывали из-за поломки направлявшегося в Россию судна.

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    13 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Правоохранители задержали двух заместителей мэра в Анкаре

    Haberturk: В Анкаре задержали двух заместителей мэра муниципалитета Этимесгут

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие правоохранительные органы провели операцию в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, задержав 25 человек, в том числе двух заместителей мэра.

    В Турции прошла полицейская операция в муниципалитете Этимесгут в Анкаре, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    «В рамках операции задержаны 25 человек, в том числе два заместителя мэра», – сообщил телеканал.

    Причины операции пока не уточняются. Ранее в отношении муниципалитета Этимесгут было начато расследование по подозрению в коррупции и нарушениях при проведении муниципальных закупок и тендеров. В июле 2026 года в ходе операции по этому делу были задержаны десятки человек, включая мэра Этимесгута Эрдаля Бешикчиоглу и его заместителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад СМИ сообщили о задержании 48 человек по делу муниципалитета Стамбула.

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    14 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Пассажирам развернувшихся по пути из Турции в Москву самолетов поменяли билеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажирам рейсов, которые накануне вылетели из Турции в Москву, но были вынуждены развернуться из-за ограничений в столичных аэропортах, меняют билеты на другие даты на фоне нехватки гостиничных номеров в Стамбуле.

    Пассажирам самолетов, летевших накануне из Турции в Москву и развернувшихся в полете из-за ограничений в аэропортах столицы, оформляют билеты на другие рейсы. Людей пересаживают на ближайшие и вечерние вылеты, а также на отправления в четверг, передает ТАСС.

    Из-за большого числа прибывших в новом международном аэропорту Стамбула затянулся процесс предоставления гостиничных номеров. Мест в ближайших отелях не хватает, поэтому часть людей расселяют на другом берегу города, а остальные продолжают стоять в очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправили более 30 самолетов.

    Во вторник летевшие из Турции рейсы развернулись над Литвой.

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    14 октября 2026, 12:40 • Новости дня
    В Стамбуле задержали разыскиваемого за хищение американца Шулера

    Medyatava: В Турции задержали американца Шулера за хищение 1,5 млрд долларов

    Турецкая полиция задержала в Стамбуле американского бизнесмена Ричарда Шулера, который разыскивался по линии Интерпола за мошенничество на сумму около 1,5 млрд долларов.

    Американец разыскивался Финляндией по обвинению в крупном мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Medyatava.

    «Полицейский спецназ в результате совместной операции с разведкой задержал Шулера в его квартире в районе Бешикташ. В результате обыска конфискованы 64 наручных часов Rolex и Patek Philippe, 4 млн долларов наличными, драгоценности и оружие в большом количестве», – сообщило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    В прошлом году США депортировали в Россию разыскиваемого Интерполом за мошенничество мужчину.

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    14 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.

    «Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», – сказал Фальков в Совете Федерации, пишет ТАСС.

    Уровень олимпиадных заданий для этого возраста соответствует требованиям университетов, а общее число таких соревнований уже снижено с 83 до 60.

    Глава ведомства подчеркнул важность пространственного развития, отметив, что 73% бюджетных мест выделено региональным вузам за пределами Москвы и Петербурга. Особое внимание уделено Дальнему Востоку, где объемы приема выросли до 29,3 тыс. человек, и Калининграду, показавшему рост числа бюджетников на 31%.

    Кроме того, после введения регулирования коммерческого набора число поступивших на договорной основе по 40 специальностям за год снизилось на 28%, передает РИА «Новости».

    Студентов-платников стало меньше почти на 100 тыс. человек, однако их средний балл по Единому государственному экзамену вырос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    В воскресенье он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Минобрнауки сообщило о сроках завершения реформы высшего образования.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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