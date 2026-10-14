Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Фиджи

У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе островов Фиджи в среду в 22:49 по местному времени (13:49 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийское государственное геологическое агентство.

Очаг землетрясения залегал на глубине 574 км. Информации об угрозе цунами не поступало, данных о пострадавших и повреждениях также нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле у побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В 2024 году у берегов островного государства зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3.