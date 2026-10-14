Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму

Еврокомиссия предупредила об очень сложной зиме из-за цен на энергию

Tекст: Денис Тельманов

«Мы движемся к очень-очень сложной зиме, высокие цены и очень взрывоопасная ситуация», – заявила она на брифинге в Брюсселе. При этом в ЕК считают, что проблема заключается именно в росте цен, а не в дефиците топлива, передает ТАСС.

По данным европейских регуляторов, подземные хранилища газа заполнены менее чем на 74%, что является антирекордом для Евросоюза и на 15% ниже среднего показателя за последние пять лет. В этом году Еврокомиссия снизила требование о минимальном уровне заполнения ПХГ к 1 ноября с 90% до 80%, но существует риск, что и этот показатель не будет достигнут.

Кроме того, цены на дизель в ЕС остаются на рекордно высоком уровне, несмотря на некоторое снижение на фоне сообщений о начале поставок российского дизеля в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов.

В начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

В сентябре запасы газа в европейских ПХГ достигли минимума с 2013 года.